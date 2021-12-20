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ЦБ предложил привязать проценты с остатка на карте «Мир» к ключевой ставке

Центробанк предлагает начислять гражданам с низкими доходами проценты на остаток по карте "Мир" чуть ниже ключевой ставки, заявил зампред регулятора Владимир Чистюхин во время выступления в Госдуме.
Газета.Ru
Информацию предоставил новостной портал Прайм, ссылаясь на заместителя председателя правления ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
Banki Loans
Проблема списания денег со счетов граждан для погашения задолженности приобрела актуальность в этом году, когда россиянам стали приходить единовременные государственные выплаты.
РИА Новости
Банк России в конце ноября предложил создать специальный вклад для малообеспеченных людей, ставка по которому будет привязана к ключевой ставке или инфляции.
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ЦБ предложил начислять малоимущим высокие проценты на остаток по карте «Мир»
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