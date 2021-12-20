Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму законопроект, предполагающий введение на ежемесячной основе выплаты в размере 10 тыс. на каждого члена семьи, где воспитываются несовершеннолетние дети, следует из документа, опубликованного на сайте думской электронной базы.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает "Северный поток 2" экономическим проектом, правительство Германии будет сообща действовать в этом вопросе, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства страны Вольфганг Бюхнер.