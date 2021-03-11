Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

ЦБ предложил продлить льготную ипотеку в некоторых регионах страны

Банк России предлагает продлить льготную ипотеку в 24 регионах страны, заявила в интервью «Известиям» глава регулятора Эльвира Набиуллина. Продлить программу планируется в тех регионах, где спрос не полностью восстановился и существенного роста цен на квартиры не было.В источнике
С чего всё началось

Строй, кто идет: глава ЦБ назвала регионы с перспективой продления льготной ипотеки

В 24 российских регионах льготную ипотеку как антикризисную меру можно было бы продлить, сказала в интервью «Известиям» глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В этих субъектах спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому негативного эффекта от меры не будет, пояснила она.
Известия16:01
Подробнее о событии

Банки в основном поддержали список регионов ЦБ для льготной ипотеки

РИА Новости07:54

Льготная ипотека под 6,5%: в каких регионах она останется

РБК05:15

Глава ЦБ назвала регионы, где можно было бы продлить программу льготной ипотеки

ТАСС16:49

Эксперт прогнозирует опережающий рост цен на жилье в ряде регионов

ПРАЙМ01:45

Набиуллина назвала регионы с потенциалом продления льготной ипотеки

RT на русском19:10

Экономист назвал новую угрозу при продлении льготной ипотеки в РФ

URA.Ru03:00

Глава ЦБ назвала регионы с потенциалом продления льготной ипотеки

Известия16:30
Интересное

Принц Уильям опроверг заявления брата и его жены о расизме в королевской семье

Daily Mail назвала интервью «безжалостным ударом в самое сердце королевской семьи», телеведущий Пирс Морган заявил, что супруги «предали королеву», а автор книг о королевской семье Пенни Джунор охарактеризовала откровения Меган Маркл и принца Гарри как измену короне.
Lenta.ru07:03

Глава Крыма поручил провести проверку после нецензурных слов министра культуры

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести проверку министра культуры республики Арины Новосельской, которая нецензурно выругалась во время прямой трансляции правительственного совещания.
Газета.Ru07:37