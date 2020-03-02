Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ предложил продлить срок передачи средств от продажи акций Сбербанка

Первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор предлагает продлить до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка.
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ЦБ предложил на полгода задержать перечисление средств от продажи Сбербанка

News.ru07:36

ЦБ предложил продлить срок передачи средств от продажи акций Сбербанка

RT на русском09:33

ЦБ предложил сдвинуть срок перечисления доходов в бюджет от сделки по Сбербанку

Интерфакс08:08

ЦБ предложил продлить срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка

ТАСС07:36

ЦБ предложил сдвинуть срок перечисления в бюджет доходов от сделки по продаже акций Сбербанка

Вести.Ru09:40

Акции Сбербанка упали более чем на 6% в течение нескольких минут

РБК08:35

ЦБ предложил отсрочить перечисление в бюджет средств от продажи Сбербанка

Коммерсантъ07:27
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Политика

В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
RT на русском 09:13
Политика

Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию

В профильный комитет Госдумы поступили поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции России, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
РИА Новости 08:56
Экономика

ОЭСР дала прогноз по замедлению мировой экономики из-за коронавируса

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела ноябрьский прогноз роста мировой экономики в 2020 году, уменьшив его до 2,4% с 2,9%, говорится в докладе организации.
Взгляд.ру 06:35
Политика

Путин поручил кабмину утвердить нормы государственного русского языка

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить нормы современного русского литературного языка при его использовании как государственного.
RT на русском 09:42
Происшествия

СК завел уголовное дело по факту гибели отца и дочери в Подмосковье

Live24 00:28
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению во взятке

Вести.Ru 10:27
Биатлон

Юрист назвал странными заявления адвокатов российских биатлонисток

CAS принял заявление российских адвокатов и будет требовать у МОК объяснения.
РИА Новости 10:28
Армия и оружие

В Средиземное море вошел американский авианосец

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.
Газета.Ru вчера в 01:13
Общество

Путин может поручить возобновить расследование убийства Листьева

Николай Малышев / ИТАР-ТАСС / Президент России Владимир Путин пока не давал поручений о возобновлении расследования убийства журналиста Владислава Листьева, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РЕН ТВ 04:55
Политика

Аваков назвал российской провокацией задержание экс-командира «Айдара»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал очередной российской провокацией задержание в Греции бывшего народного депутата и экс-командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука.
Lenta.ru 09:11
Футбол

«Реал» победил «Барселону» в Эль-Класико

Все про Спорт ру 06:24
Шоу-бизнес

Данила Козловский впервые стал отцом

Зуева опубликовала фото с младенцем в Instagram.
РИА Новости 09:30
Происшествия

Загорелся Новолипецкий металлургический комбинат

На территории Новолипецкого металлургического комбината начался пожар, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Газета.Ru 10:05
Политика

ФСБ хочет внести исключения в закон о невыездных экс-сотрудниках

ФСБ подготовило проект приказа, согласно которому в некоторых случаях экс-сотрудникам спецслужбы будет разрешаться выезжать за рубеж.
Коммерсантъ 10:19
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости вчера в 08:46
Армия и оружие

Российские военные вошли в город на линии фронта в Идлибе

Подразделения российской военной полиции вошли в город Саракиб, находящийся на линии фронта в сирийской провинции Идлиб.
Lenta.ru 10:32
Политика

Власти Украины ужесточили правила въезда в РФ для украинцев

С первого марта текущего года власти Украины ужесточили правила пересечения границы с Российской Федерацией для украинцев.
Капитал страны вчера в 09:30
Происшествия

У летевшего через Москву пассажира подтвердился коронавирус

У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве.
Комсомольская правда 04:07
Политика

Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
РИА Новости 29 февраля в 21:50
Футбол

Казань примет матч за Суперкубок УЕФА

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести матч за Суперкубок 2023 года в Казани, сообщается на официальном странице организации в Twitter.
Газета.Ru 08:41
Общество

ЕС объявил высокий уровень риска коронавируса

"Иными словами, вирус продолжает распространяться", - заявила фон дер Ляйен на специальной пресс-конференции в Брюсселе, в которой вместе с ней участвовали члены ЕК, отвечающие за здравоохранение, управление кризисными ситуациями, экономику, внутренние дела, транспорт.
Интерфакс 08:03
Наука

БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе

Вестник Кавказа 07:53
Армия и оружие

Турецкая армия развернула «Щит весны» в сирийском Идлибе

Глава турецкого военного ведомства заявил, что операция начата в ответ на «подлый» авиаудар по позициям ВС Турции, унесшем 27 февраля жизни 36 военнослужащих страны в Идлибской зоне деэскалации.
Евразия Daily вчера в 05:27
Армия и оружие

В Белоруссию приглашены британские морпехи

Военное обозрение вчера в 06:22
Общество

Эксперты расследуют вброс фейковых новостей о коронавирусе в Москве

"Сегодня специалистами Group-IB был выявлен и проанализирован информационный вброс, согласно которому якобы скрываются данные о массовом заражении коронавирусом москвичей", - говорится в сообщении.
ТАСС 10:35
Происшествия

Задержан проректор Севастопольского госуниверситета

Проректор Севастопольского государственного университет Владислав Большенко задержан правоохранителями по подозрению в совершении уголовного преступления.
Российская газета 06:34
Здоровье

Мясников назвал лекарства, которые нужно убрать из домашней аптечки

Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий и медик Александр Мясников сообщил, что часть лекарств из домашних аптечек россиян можно смело выкинуть.
ToDay News Ufa 01:04
Происшествия

Несовершеннолетняя модель умерла в Подмосковье

Известия 02:22
Авто

Автомобили Aurus предзаказали более 700 раз

В интервью с журналистами «РИА Новости» Ширинов заявил, что люксовый бренд получил уже более 700 предварительных заказов на автомобили, среди которых 65 находится на преддоговорной стадии.
Tvoe-avto.com 04:05
Музыка

Мадонна во время выступления упала на сцене и расплакалась

Во время своего выступления в Париже американская поп-певица Мадонна рухнула на сцене и расплакалась.
Газета Metro 07:43
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Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
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