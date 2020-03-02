Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ предложил продлить срок передачи средств от продажи акций Сбербанка

Первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор предлагает продлить до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка.
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ЦБ предложил сдвинуть срок перечисления в бюджет доходов от сделки по продаже акций Сбербанка

Вести.Ru09:40

ЦБ предложил продлить срок передачи средств от продажи акций Сбербанка

RT на русском09:33

ЦБ предложил отсрочить перечисление в бюджет средств от продажи Сбербанка

Коммерсантъ07:27

ЦБ предложил сдвинуть срок перечисления доходов в бюджет от сделки по Сбербанку

Интерфакс08:08

ЦБ предложил продлить срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка

ТАСС07:36

ЦБ предложил на полгода задержать перечисление средств от продажи Сбербанка

News.ru07:36

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:01
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Общество

Москвичам начнут массово измерять температуру из-за коронавируса

В Москве работодателям рекомендуется измерять температуру сотрудникам на работе из-за коронавируса.
Lenta.ru 11:43
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Говорит Москва вчера в 05:10
Авто

Завод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену

Коммерсантъ Санкт-Петербург 11:54
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина нашли коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили новый коронавирус, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РБК 07:04
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
Здоровье

В Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус

В понедельник, 2 марта, стало известно, что в Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус.
Piter.tv 07:31
Армия и оружие

Военная полиция РФ вошла в Саракиб

Подразделения российской военной полиции введены в город Саракиб, на северо-западе Сирии, для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения транспорта и гражданского населения.
Вести.Ru 12:12
Политика

Путин поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников

Законопроект о внесении поправок в закон «О государственном языке» должен обеспечить «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».
РБК 11:01
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 06:25
Политика

Эрдоган предупредил Евросоюз о миллионах беженцев

Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре, предупредил Евросоюз, что скоро к его границам двинутся миллионы беженцев.
РИА Новости 07:03
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

Жителей России с марта 2020 года ожидают следующие изменения: - разрешается ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств, если их необходимость для пациента признала специальная медкомиссией; - адвокаты, выигрывающие дела в суде, будут получать дополнительную выплату — так называемый «гонорар успеха».
АТВмедиа вчера в 01:45
Общество

Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Газета.Ru 11:18
Шоу-бизнес

Прилучный и Муцениеце проводят время вместе после объявления о разводе

Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце после публичного заявления о разводе продолжают проводить время вместе.
OAnews вчера в 10:22
Политика

США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости 11:20
Общество

Сеть магазинов подарков «Красный куб» прекращает работу

Retailer.ru 04:03
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями

У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Летидор 09:26
Авто

В РФ начались продажи кроссовера Kia Seltos

В РФ состоялся старт продаж нового небольшого кроссовера Kia Seltos.
Новые автомобили 11:10
Армия и оружие

Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Piter.tv 03:56
Происшествия

В Казани возбуждено дело после убийства ребенка матерью

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства ребенка в Казани. По данным ведомства, сына 2012 года рождения убила мать.
БИЗНЕС Online вчера в 22:54
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ 11:27
Происшествия

В Липецкой области потушили пожар на металлургическом комбинате

Ранее сообщалось, что на территории Новолипецкого металлургического комбината начался пожар.
RT на русском 10:09
Кино

Джонни Депп может вернуться в «Пиратов Карибского моря»

В 2018 году сообщалось, что кинокомпания на фоне длительных судебных тяжб Деппа и его экс-супруги Эмбер Херд решила больше не звать актера в продолжения "Пиратов Карибского моря".
Москва 24 05:23
Политика

В раде захотели «швырнуть» на Москву атомную бомбу

11 февраля Зеленский назвал главной опасностью для Москвы захват Украины, так как это приведет к внутреннему жесткому конфликту внутри России и ее распаду в дальнейшем.
Известия 09:33
Происшествия

Ректор воронежского университета задержан по подозрению во взятке

Российская газета 11:47
Общество

Первый зараженный коронавирусом в Москве рассказал о своем лечении

Россиянин Давид Беров, который вернулся из Италии и заразился коронавирусом, рассказал о своем случае и лечении в больнице.
Lenta.ru 11:25
Политика

В Раде предложили ввести ответственность за пропаганду фашизма

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович призвал депутатов Верховной рады Украины ввести в действие норму Уголовного кодекса об ответственности за пропаганду фашизма.
РИА Новости 06:42
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
РИА Новости вчера в 19:29
Общество

В России назвали сроки появления вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса может появиться в России в третьем квартале 2020 года.
Рифей-Пермь 01:35
Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Латвии

В Минздраве Латвии сообщили, что в стране был зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:13
Общество

В МВД предложили запретить продажу спиртного в поездах и самолетах

Ужесточение санкций против дебоширов не облегчает ситуацию на транспорте, следует ввести полный запрет на продажу алкогольных напитков в поездах дальнего следования и самолетах.
РБК 09:45
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Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
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