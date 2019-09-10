Финансы
REGNUMЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения
Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов. Об этом говорится в консультативном докладе регулятора.
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Аксаков не ждёт введения прямых ограничений на потребительские кредиты со стороны ЦБ
Парламентская газета07:40
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 15:36, Вашингтон
Гаджеты
Apple Watch Series 5 представлены официально
MobiDevices 14:18
Финансы
Экономист предрек снижение курса доллара до 30 рублей
Экономический эксперт Андрей Хохрин считает, что курс доллара может снизиться до позабытых 30 рублей. В России скоро наступит новый этап.
Политическая Экспертиза 10:36
Политика
Основатель «Царьграда» Малофеев объявил о выходе из «Справедливой России»
Выбрал собор Основатель медиахолдинга "Царьград" бизнесмен Константин Малофеев больше не планирует принимать участие в работе партии "Справедливая Россия": он подал заявление о выходе из нее и уведомил об этом председателя партии Сергея Миронова.
РБК 13:12
Гаджеты
LG представила игровые телевизоры OLED с поддержкой Nvidia G-Sync
Новая линейка телевизоров OLED (model 65/55E9 и model 77/65/55C9) выделяется тем, что получила поддержку технологии Nvidia G-Sync.
iXBT.com 05:59
Политика
Бывшего вице-губернатора Кубани Копайгородского избрали мэром Сочи
Бывшего вице-губернатора Кубани Алексея Копайгородского избрали мэром города Сочи.
Известия 14:39
Гаджеты
Компания Apple презентовала iPhone 11
Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru 15:23
Единоборства
Нурмагомедову не досталось первое место в сводном рейтинге UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не сумел подняться на первое место в общем рейтинге промоушена, составляемом без учета весовых категорий.
Инфо24 14:53
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Кино
Марго Робби экранизирует комикс «Танкистка»
Ранее «Танкистка» уже была экранизирована: в 1995 году на экраны вышел одноимённый фильм с Лори Петти в образе титульной героини.
Фильм Про 07:36
Здоровье
Девушка приняла злокачественную опухоль за беременность
Planet Today 05:46
Политика
Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России
Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:53
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" полного доступа к мощностям газопровода Opal, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Российская газета 07:20
Общество
В Госдуме предложили установить новый выходной для православных
Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Гаджеты
В Китае стартуют продажи смарт-телевизора Redmi TV
В Китае начинаются продажи смарт-телевизора Redmi TV.
OAnews 06:06
Политика
Премьер-министр Израиля эвакуирован из-под ракетного обстрела
На юге Израиля в городе Ашдод охрана премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху срочно эвакуировала его со встречи с избирателями, сообщают 10 сентября в соцсетях очевидцы события.
REGNUM 15:19
Происшествия
Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице
Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
РБК 09:53
Наука
Ученые рассказали, как килограмм жира на животе влияет на здоровье
Ученые сообщили СМИ, как килограмм жира на животе влияет на жизнь в целом, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:06
Спорт
Ласицкене проиграла Левченко. Это был последний старт перед ЧМ
Спорт-Экспресс 15:20
Экономика
В Минприроды заявили о зависимости части экономики России от погоды
«По оценкам экспертов, одна седьмая часть экономики России является погодозависимой», — заявил он в ходе заседания совета при ведомстве.
RT на русском 09:53
Шоу-бизнес
Шоумен Александр Ревва принимает поздравления с 45-летием
10 сентября известный экс-резидент Comedy Club, артист комедийного жанра, уроженец Донецка Александр Ревва, он же Артур Пирожков, отмечает свой 45-й день рождения.
Живая Кубань 14:35
Здоровье
Минздрав проверит влияние электронных сигарет на здоровье
Министерство здравоохранения поручило главному специалисту-терапевту ведомства изучить влияние электронных сигарет на здоровье россиян и подготовить соответствующие рекомендации.
Известия 08:10
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Экономика
В бюджет Кубани поступили налоги Галицкого за продажу «Магнита»
В консолидированный бюджет Краснодарского края перечислены средства в размере 15,1 млрд рублей в виде налогового платежа от сделки по продаже 29,1% акций ПАО «Магнит», которая состоялась еще в феврале 2018 года.
Деловая газета. Юг 10:46
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Происшествия
Депутата избили в центре Москвы
Депутат совета по Муниципальному округу Мещанский Александр Закускин был избит в центре Москвы.
Газета.Ru 14:40