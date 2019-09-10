Финансы
REGNUMЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения
Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов. Об этом говорится в консультативном докладе регулятора.
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Аксаков не ждёт введения прямых ограничений на потребительские кредиты со стороны ЦБ
Парламентская газета07:40
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 08:04, Вашингтон
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США
Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Вирджиния).
Lenta.ru вчера в 19:10
Политика
США допускают введение санкций против «Роснефти»
В Вашингтоне допустили введение санкций против "Роснефти" из-за закупок венесуэльской нефти, заявил в ходе телефонного брифинга спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
РИА Новости 05:59
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Политика
Путин наградил орденами Чилингарова и Куклачева
Российская газета 05:15
Политика
Надежда Савченко стала официально безработной
Герой Украины, депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, ищет работу.
Вести.Ru вчера в 16:01
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец 07:08
Волейбол
Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по волейболу
Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу назвал состав национальной команды на чемпионат Европы-2020 по волейболу, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
News.ru 07:52
Политика
Украина хочет вернуть из России еще 113 граждан
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Киев хочет вернуть из России еще 113 своих граждан.
Газета.Ru 06:13
Общество
Нижегородка уступает в голосовании за титул «Девушка Playboy»
Голосование за полуфиналисток завершается 9 сентября 23-летняя нижегородка Алена Тарасова уступает другим участницам в голосовании на конкурсе "Девушка Playboy".
АиФ Нижний Новгород 02:46
Общество
Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип
Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
Lenta.ru вчера в 19:12
Происшествия
В штабах Навального в пяти городах идут обыски
В штабах оппозиционного политика Алексея Навального в Перми, Самаре, Саранске, Уфе, Челябинске идут обыски.
Коммерсантъ 02:27
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.
Ведомости 08 сентября в 17:14
Происшествия
СК начал проверку по рекламе о продаже ребенка в мессенджере в Москве
Следственный комитет России приступил к проверке по факту распространения сообщений с предложением о продаже несовершеннолетнего ребенка в рекламной группе в мессенджере.
Газета.Ru 06:23
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Авто
Новый Land Rover Defender представлен официально
На автосалоне во Франкфурте компания Land Rover наконец-то показала столь ожидаемую новинку – очередное поколение модели Defender.
без руля.ру 06:55
Политика
Активисты Greenpeace заблокировали судно с углём в порту Гданьска
В Польше активисты Greenpeace заблокировали судно с углём, прибывшее в Гданьск из Мозамбика, после чего их задержали.
Клопс 03:49
Транспорт
Из-за тайфуна 13 тысяч человек застряли на ночь в аэропорту Токио
Около 13 тыс. человек вынужденно провели ночь в международном аэропорту Нарита близ Токио из-за тайфуна «Факсай».
Росбалт вчера в 22:49
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Единоборства
Фергюсон хочет провести бой с Хабибом в декабре
Спорт-Экспресс 03:59
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Политика
Сослуживец «агента ЦРУ» Смоленкова рассказал о его работе в посольстве
Бывший сотрудник администрации президента и российского посольства в США Олег Смоленков, которого американские СМИ назвали «кадром ЦРУ», занимался исключительно закупками, передает «РИА Новости» со ссылкой на слова его бывшего сослуживца.
Rambler News Service 07:50
Интернет
Найден способ смотреть закрытые посты и сториз в Instagram
Американское издание BuzzFeed выяснило, что в Instagram есть баг, благодаря которому любой пользователь может посмотреть посты даже в закрытых аккаунтах.
Ferra 03:57
Политика
Суд в Харькове отменил переименование проспекта в честь маршала Жукова
Окружной суд Харькова признал переименование проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова незаконным и отменил данное решение.
RT на русском 07:10
Общество
МВД предложило бороться с инструкциями по изготовлению оружия
МВД России предлагает ввести административную ответственность за распространение в СМИ и интернете инструкций по самодельному изготовлению огнестрельного оружия или его частей и восстановлению боевых свойств списанного огнестрельного оружия.
Rambler News Service 07:28
Авто
Спортивный универсал Lada Vesta SW Sport засняли на тестах
«АвтоВАЗ» вернулся к работе над новым спортивным универсалом LADA Vesta SW Sport.
Автоновости дня 00:53
Футбол
Дюков: сборная России поступательно движется к Евро-2020
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что сборная России поступательно движется к чемпионату Европы 2020 года.
REGNUM 07:26