Финансы
REGNUMЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения
Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов. Об этом говорится в консультативном докладе регулятора.
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Центробанк РФ предлагает наделить его полномочиями для ограничения выдачи некоторых кредитов
Парламентская газета05:30
Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 07:10, Вашингтон
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Шоу-бизнес
Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным
Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.
АиФ Самара 01:40
Происшествия
Российских следователей заинтересовала продажа ребенка через WhatsApp
Следователи начали проверку после сообщения о попытке продажи несовершеннолетнего через мобильное приложение.
Lenta.ru 06:51
Политика
Сенцов собрался вернуться в Крым на танках
Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.
Lenta.ru 06:14
Политика
В Кремле сочли преждевременным обсуждение нового обмена с Украиной
Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся днем 7 сентября.
РБК 06:01
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Технологии
Stellar запустил Airdrop на 2 млрд XLM
Фонд развития Stellar планирует раздать пользователям мессенджера Keybase 2 млрд XLM, что на сегодня составляет около $119 млн.
BitCryptoNews 02:45
Происшествия
Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве
Свыше $700 тыс. (45,8 млн рублей) исчезли из банковской ячейки московского предпринимателя.
Известия 00:47
Общество
Более половины россиян назвали видеоигры вредными
Более половины россиян (58%) заявили, что от видеоигр больше вреда, чем пользы.
Известия 00:09
Политика
Володин объяснил отказ Памфиловой от охраны скромностью
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин объяснил скромностью отказ главы ЦИК Эллы Памфиловой от охраны после того, как на нее напал грабитель.
РИА Новости 06:48
Кино
Хабенский сказал, показателем чего может быть попкорн в кинотеатрах
Актер Константин Хабенский заявил, что если зритель в кинотеатре забывает о попкорне и напитках, то это – показатель хорошего фильма.
Взгляд.ру 06:55
Происшествия
В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Политика
Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента
По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.
Газета.Ru 06:21
Общество
Суд отказал продюсеру Разину в иске к «Зениту»
Согласно исковым требованиям, Разин просил суд обязать ФК "Зенит" удалить из интернета одиозное, по его мнению, ток-шоу и обязать футбольный клуб разместить на своем сайте официальную позицию в отношении ток-шоу и высказываний Шнурова.
Интерфакс - Россия 05:23
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Экономика
МВФ приезжает с миссией на Украину
Во вторник, 10 сентября, представители Международного валютного фонда (МВФ) приедут на Украину для обсуждения новой программы сотрудничества с властями страны.
Газета.Ru 01:14
Армия и оружие
В Венесуэле начинаются военные учения на границе с Колумбией
Росбалт вчера в 17:59
Экономика
Повышение утильсбора на автомобили детально обсуждается в кабмине
Повышение ставки утилизационного сбора на 80-100% на автомобили с 1 января детально обсуждается в правительстве РФ.
ТАСС 06:04
Политика
Лавров высказался о вывезенном из России американском шпионе
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что никогда не видел чиновника Олега Смоленкова, которого считают эвакуированным из России шпионом США.
Lenta.ru 06:22
Финансы
Доллару предсказали снижение курса до 30 рублей
По мнению гендиректора ИК «Иволга Капитал» Андрея Хохрина, именно Россия в ближайшем будущем станет островом стабильности в мировой экономике.
Экспресс газета 07:08
Экономика
Владелец «Ренессанс Страхования» стал миллиардером
Состояние бизнесмена Бориса Йордана составляет $1,2 млрд, свидетельствуют подсчеты Forbes.
Forbes 01:34
Происшествия
Гендиректора «Дождя» допросили в СК
Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что ее допрос в главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ касался освещения акции 27 июля в Москве, а также финансирования телеканала.
ТАСС 06:05
Происшествия
В Оренбуржье нашли мертвой женщину, подозреваемую в убийстве дочери
Российская газета 06:34
Футбол
«ПСЖ» хочет продать Неймара в зимнее трансферное окно
Как сообщает Sport.es со ссылкой на Tuttosport, спортивный директор парижан Леонардо хочет осуществить продажу 27-летнего футболиста в зимний трансферный период.
Чемпионат 06:20
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru вчера в 04:33
Экономика
Стоимость авиабилетов в России выросла на четверть
Как пояснил главный эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов, такой рост цен авиабилетов в эконом связан с увеличением издержек и резким скачком цен на топливо в прошлом году.
Online47.ru 01:22
Общество
Смольный предоставил новый участок под церковь вместо парка Малиновка
На строительство отводится 10 лет. Ранее храм собирались строить в парке Малиновка.
АБН 04:26