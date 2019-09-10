Финансы
REGNUMЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения
Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов. Об этом говорится в консультативном докладе регулятора.
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Аксаков не ждёт введения прямых ограничений на потребительские кредиты со стороны ЦБ
Парламентская газета07:40
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 12:42, Вашингтон
Общество
Федеральные ведомства одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года
В Минздраве России рассказали, что законопроект о запрете продажи алкоголя людям младше 21 года одобрен большинством федеральных ведомств.
Известия 11:38
Политика
Поклонская предостерегла Сенцова от возвращения в Крым на танке
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская предостерегла осужденного в России за терроризм Олега Сенцова, который заявил о намерении вернуться в Крым на танке.
Вести.Ru 08:21
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter об увольнении советника по нацбезопасности Джона Болтона.
Коммерсантъ 12:07
Политика
Путин предложил три кандидатуры на должность главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление спикера первого созыва Госсовета Владимира Константинова.
Ведомости 06:45
Политика
Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину
Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.
Газета.Ru 11:53
Происшествия
В Ивделе 14-летнего подростка насмерть задавило футбольными воротами
В Ивделе на городском стадионе погиб 14-летний школьник, на которого упали футбольные ворота.
Znak.com 03:37
Хоккей
Малкин рассказал о том, как ему сложно в Америке
Нева Спорт 11:54
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
Украина, КНР и ЕС: Миллер рассказал Путину о больших планах «Газпрома»
Миллер отметил, что Европа готовится к возможному прекращению транзита российского газа через Украину: в хранилища Старого Света планируют закачать вдвое больше газа, чем в 2018 году – не менее 11,4 млрд кубометров.
RuNews24.ru вчера в 09:28
Политика
Росгвардия предложила запретить прессе раскрывать сведения о ее бойцах
Росгвардия предложила обязать журналистов, работающих на митингах, носить опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях.
РБК 12:26
Общество
Савченко пришла в Раду и закинула ноги на стол
Lenta.ru 11:50
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv 09:53
Происшествия
В Нижегородской области горит склад горюче-смазочных материалов
"В Богородском районе происходит пожар на складе ГСМ, горят металлический и кирпичный склады в промышленной зоне, два административных здания - одноэтажное и двухэтажное, а также бочки с маслом на открытой площадке и три автомобиля", - сообщили в МЧС.
ТАСС 12:30
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Здоровье
Девушка приняла злокачественную опухоль за беременность
Planet Today 05:46
Общество
Первому порнографу России разрешили показывать свои фильмы
Называющий себя первым порнографом России продюсер судился с государством с 2003 года, когда власти Санкт-Петербурга отказали ему в выдаче лицензии на воспроизведение спродюсированных им картин.
Lenta.ru 12:12
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Технологии
В Японии хотят слить в океан радиоактивную воду Фукусимы
Planet Today 06:36
Общество
Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Армия и оружие
Евросоюз создаст военно-космическую структуру
Евросоюз намерен создать новую военно-космическую структуру для оказания помощи странам в развитии и развертывании вооруженных сил, в том числе финансовой.
Известия 12:16
Общество
«Мосгортранс» выиграл иск к организаторам акции 27 июля
Коптевский районный суд Москвы удовлетворил иск «Мосгортранса» к организаторам несогласованной акции 27 июля в Москве.
РБК 12:23
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Киберспорт
Фанаты NBA 2K20 используют хештег #fix2k20 в Twitter, чтобы привлечь внимание к проблемам игры
На прошлой неделе в продажу поступила NBA 2K20, привлёкшая внимание всех любителей цифрового баскетбола.
3DNews 12:06
Происшествия
В Сургуте подросток угрожал родителям пневматическим пистолетом
"В настоящее время идет проверка, выясняется, где подросток взял пистолет, кому он принадлежит", - добавил представитель УМВД.
РИА Новости 05:17
Футбол
Ло Чельсо получил травму бедра и выбыл на полтора месяца
Ло Чельсо повредил бедро во время товарищеского матча со сборной Чили (0:0), после чего досрочно вернулся в расположение «Тоттенхэма».
Чемпионат 11:55
Политика
Передачу штабу Навального бланков для наблюдателей сочли преступлением
Распоряжение о передаче пустых бланков наблюдателей от партии КПРФ на выборы 8 сентября штабу оппозиционера Алексея Навального является уголовным преступлением, заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.
Lenta.ru 10:43