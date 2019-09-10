Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов. Об этом говорится в консультативном докладе регулятора.

Экономика Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.

Политика Госдума открывает осеннюю сессию Сегодня, 10 сентября, состоится первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы, сообщает ИА REGNUM.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Финансы Доллару предсказали снижение курса до 30 рублей По словам Хохрина, Россия сможет как минимум сохранить темп прироста в 2% ВВП, в то время как зарубежные страны окажутся в глубоком экономическом кризисе.

Политика Прокуратура Болгарии обвинила лидера движения «Русофилов» в шпионаже Президент Болгарии Румен Радев потребовал у прокуратуры республики "неоспоримых фактов" в связи с обвинением председателя Национального движения "Русофилов" Николая Малинова в шпионаже.

Политика Путин назначил новым прокурором Москвы экс-прокурора Дагестана Президент России Владимир Путин своим указом назначил государственного советника юстиции второго класса Дениса Попова на должность прокурора Москвы.

Финансы ЦБ связал падение курса рубля с операциями крупных компаний По итогам августа курс рубля упал на 5%, что стало сильнейшим снижением за прошедший год, говорится в опубликованном ЦБ отчете «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

Происшествия В Ленобласти четыре человека пострадали в ДТП со «скорой» Очевидцы в социальных сетях сообщают, что автомобиль скорой помощи ехал со включенными спецсигналами.

Технологии Tele2, «Ростелеком» и Ericsson разработали IoT-решение для промышленности Tele2 и «Ростелеком» успешно протестировали решение IoT для промышленности на одном из старейших машиностроительных предприятий России – на Кировском заводе.

Армия и оружие Бомбардировщики B-1B получат гиперзвуковые ракеты Американские сверхзвуковые бомбардировщики B-1B Lancer получат гиперзвуковые ракет и смогут нести вдвое больше ракетно-бомбового вооружения, чем сегодня.

Армия и оружие ВМФ России получит десять атомных подводных лодок до 2024 года Заместитель министра добавил, что в 2020 году "Севмаш" должен передать ВМФ России атомную подводную лодку специального назначения "Белгород", ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Князь Олег" и две многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Казань" и "Новосибирск".

Единоборства Фергюсон вызвал на бой Хабиба в декабре Именитый американец Тони Фергюсон заявил, что намерен выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова уже в декабре нынешнего года на турнире UFC 245.

Политика Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык Рийгикогу (парламент Эстонии) не поддержал предложение о переводе всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения, передаёт телерадиокомпания ERR.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Политика СМИ назвали имя предполагаемого агента США в Москве «Имя осведомителя не сообщалось, однако в российских Telegram-каналах появилась информация, что речь может идти о сотруднике администрации президента РФ Олеге Смоленкове, выехавшем в июне 2017 года с семьей на отдых в Черногорию и бесследно пропавшем там», — пишет издание.

Происшествия В Сургуте подросток угрожал родителям пневматическим пистолетом "В настоящее время идет проверка, выясняется, где подросток взял пистолет, кому он принадлежит", - добавил представитель УМВД.

Политика Предполагаемый шпион США жаловался на низкую зарплату Помню, в беседе со мной Олег Борисович как-то жаловался, что не видит перспектив, зарплата по линии МИДа, где он числился, маленькая (дело было лет 15 назад), — сообщил в интервью «Комсомольской правде» бывший коллега Смоленкова.

Политика Грушко рассказал о подготовке Россией ответа на испытания США Замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что российская сторона находится на продвинутой стадии работы по подготовке зеркальных мер на испытания Пентагоном ракеты средней дальности.

Гаджеты Стала известна цена нового iPhone 11 от Apple Накануне презентации в интернет утекла информация о новинках Apple, а также данные о ценах на iPhone 11 в различных конфигурациях памяти.

Политика Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.

Экономика В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов "По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в пресс-службе ведомства.