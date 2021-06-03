Минимальный возраст, при достижении которого молодые люди могут покупать и продавать ценные бумаги на бирже, следует снизить до 12 лет, считает первый зампред Банка России Сергей Швецов.

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Сергей Швецов футболист Нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться. Более того, некоторые люди выходят на рынок не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы получить знания. И мы выступаем за то, чтобы снизить планку для детей по возможности работы на бирже. Фонтанка.Ру