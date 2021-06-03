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ЦБ предложил разрешить играть на бирже с 12 лет

Минимальный возраст, при достижении которого молодые люди могут покупать и продавать ценные бумаги на бирже, следует снизить до 12 лет, считает первый зампред Банка России Сергей Швецов.В источнике
Сергей Швецовфутболист
Нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться. Более того, некоторые люди выходят на рынок не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы получить знания. И мы выступаем за то, чтобы снизить планку для детей по возможности работы на бирже.Фонтанка.Ру

С чего всё началось

ЦБ РФ предложил разрешить торговать на бирже подросткам с 12 лет

Банк России предлагает снизить возраст для выхода розничных инвесторов на биржу для совершения сделок с ценными бумагами до 12 лет, сказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью телеканалу "Известия" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Интерфаксвчера в 08:24

Подробнее о событии

В ЦБ предложили допускать к торговле ценными бумагами на бирже с 12 лет

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Банк России предлагает дать возможность инвестировать на бирже с 12 лет

ПРАЙМвчера в 11:10

ЦБ РФ предложил разрешить торговать на бирже подросткам с 12 лет

Интерфаксвчера в 08:24

ЦБ предложил допускать к биржевой торговле подростков с 12 лет

РБКвчера в 10:49

ЦБ предложил разрешить торговать на бирже подросткам с 12 лет

Forbesвчера в 09:08

Лишь бы не плакало: подросткам разрешат торговать акциями

Smotrim.ruвчера в 08:49

ЦБ предложил допустить к торговле ценными бумагами подростков с 12 лет

ТАССвчера в 11:08
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ТАССвчера в 08:33