Минимальный возраст, при достижении которого молодые люди могут покупать и продавать ценные бумаги на бирже, следует снизить до 12 лет, считает первый зампред Банка России Сергей Швецов.

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Сергей Швецов футболист Нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться. Более того, некоторые люди выходят на рынок не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы получить знания. И мы выступаем за то, чтобы снизить планку для детей по возможности работы на бирже. Фонтанка.Ру

С чего всё началось ЦБ РФ предложил разрешить торговать на бирже подросткам с 12 лет Банк России предлагает снизить возраст для выхода розничных инвесторов на биржу для совершения сделок с ценными бумагами до 12 лет, сказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью телеканалу "Известия" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Интерфакс вчера в 08:24