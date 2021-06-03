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ЦБ предложил разрешить играть на бирже с 12 лет

Минимальный возраст, при достижении которого молодые люди могут покупать и продавать ценные бумаги на бирже, следует снизить до 12 лет, считает первый зампред Банка России Сергей Швецов.В источнике
Сергей Швецовфутболист
Нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться. Более того, некоторые люди выходят на рынок не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы получить знания. И мы выступаем за то, чтобы снизить планку для детей по возможности работы на бирже.Фонтанка.Ру

С чего всё началось

ЦБ РФ предложил разрешить торговать на бирже подросткам с 12 лет

Банк России предлагает снизить возраст для выхода розничных инвесторов на биржу для совершения сделок с ценными бумагами до 12 лет, сказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью телеканалу "Известия" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Интерфаксвчера в 08:24

Подробнее о событии

В ЦБ предложили разрешить играть на бирже с 12 лет. Что об этом говорят сами дети?

BFM.ru03:03

В ЦБ предложили допускать к торговле ценными бумагами на бирже с 12 лет

Известиявчера в 12:54

ЦБ предложил допускать к биржевой торговле подростков с 12 лет

РБКвчера в 10:49

ЦБ предложил допустить к торговле ценными бумагами подростков с 12 лет

ТАССвчера в 11:08

Банк России предлагает дать возможность инвестировать на бирже с 12 лет

ПРАЙМвчера в 11:10

Лишь бы не плакало: подросткам разрешат торговать акциями

Smotrim.ruвчера в 08:49

ЦБ РФ предложил разрешить торговать на бирже подросткам с 12 лет

Интерфаксвчера в 08:24
Интересное

Граждан предупредили о потере детских выплат не по своей вине

Раньше выплата назначалась по простой схеме: ее получали семьи, где среднедушевой доход не превышал прожиточного минимума на душу населения в регионе, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Иван Денисов.
РИА Новости20:46

Суд ограничил общение новосибирскому депутату Морозову, подозреваемому в мошенничестве

Морозову запрещено использование средств связи (стационарной, мобильной, радио, интернет, почты), за исключением связи с органом следствия, прокуратуры, судом, адвокатом, медицинскими организациями, контролирующим органом, а также за исключением использования средств мобильной связи для общения с близкими родственниками, круг которых определен законом.
Интерфакс - Россия01:52