Новосибирского депутата вызвали в центр «Э» после постов об убийстве юноши полицейским

В Новосибирске депутата горсовета Ростислава Антонова проверяет региональный Центр "Э" из-за его публикаций по делу об убийстве сотрудником ДПС Александром Гусевым 19-летнего Векила Абдуллаева — он заявил, что силовика не нужно было отправлять в СИЗО, а также призвал наказать участников митинга в память о юноше.