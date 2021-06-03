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ЦБ предложил разрешить играть на бирже с 12 лет

В Банке России предложили снизить до 12 лет возраст для выхода на биржу с целью торговли ценными бумагами.
Москва 24
Первый зампред Центробанка России Сергей Швецов предложил снизить минимальный возраст для начала торгов на бирже до 12 лет.
Lenta.ru
Как отметил Швецов, мир сейчас становится быстрее, и подростки опережают взрослых с точки зрения цифровых технологий, поэтому нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться.
Российская газета
По мнению Швецова, торговать на бирже можно с 12 лет.
Финмаркет
Сергей Швецовфутболист
Нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться. Более того, некоторые люди выходят на рынок не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы получить знания. И мы выступаем за то, чтобы снизить планку для детей по возможности работы на бирже.Фонтанка.Ру

С чего всё началось

ЦБ РФ предложил разрешить торговать на бирже подросткам с 12 лет

Банк России предлагает снизить возраст для выхода розничных инвесторов на биржу для совершения сделок с ценными бумагами до 12 лет, сказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью телеканалу "Известия" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Интерфакс08:24

Подробнее о событии

ЦБ предложил разрешить торговать на бирже подросткам с 12 лет

Forbes09:08

Банк России предлагает дать возможность инвестировать на бирже с 12 лет

ПРАЙМ11:10

ЦБ предложил допустить к торговле ценными бумагами подростков с 12 лет

ТАСС11:08

ЦБ предложил допускать к биржевой торговле подростков с 12 лет

РБК10:49

В ЦБ предложили допускать к торговле ценными бумагами на бирже с 12 лет

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Лишь бы не плакало: подросткам разрешат торговать акциями

Smotrim.ru08:49

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