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ЦБ предложил разрешить играть на бирже с 12 лет

Первый зампред Центробанка России Сергей Швецов предложил снизить минимальный возраст для начала торгов на бирже до 12 лет.
Lenta.ru
Банк России предлагает до 12 лет снизить возраст для тех, кто выходит на биржу для сделок с ценными бумагами.
Life.ru
Как отметил Швецов, мир сейчас становится быстрее, и подростки опережают взрослых с точки зрения цифровых технологий, поэтому нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться.
Российская газета
В качестве аргумента в пользу снижения возрастного ценза Швецов отмечает, что к 12 годам дети уже «имеют достаточные знания по математике, чтобы пробовать элементарные финансовые инструменты».
РБК
Сергей Швецовфутболист
Нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться. Более того, некоторые люди выходят на рынок не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы получить знания. И мы выступаем за то, чтобы снизить планку для детей по возможности работы на бирже.Фонтанка.Ру

С чего всё началось

ЦБ РФ предложил разрешить торговать на бирже подросткам с 12 лет

Банк России предлагает снизить возраст для выхода розничных инвесторов на биржу для совершения сделок с ценными бумагами до 12 лет, сказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью телеканалу "Известия" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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