Банк России предлагает снизить возраст для выхода розничных инвесторов на биржу для совершения сделок с ценными бумагами до 12 лет, сказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью телеканалу "Известия" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Интерфакс вчера в 08:24