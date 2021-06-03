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Экономика

ЦБ предложил разрешить играть на бирже с 12 лет

Минимальный возраст, при достижении которого молодые люди могут покупать и продавать ценные бумаги на бирже, следует снизить до 12 лет, считает первый зампред Банка России Сергей Швецов.В источнике
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Сергей Швецовфутболист
Нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться. Более того, некоторые люди выходят на рынок не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы получить знания. И мы выступаем за то, чтобы снизить планку для детей по возможности работы на бирже.Фонтанка.Ру

С чего всё началось

ЦБ РФ предложил разрешить торговать на бирже подросткам с 12 лет

Банк России предлагает снизить возраст для выхода розничных инвесторов на биржу для совершения сделок с ценными бумагами до 12 лет, сказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью телеканалу "Известия" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Интерфакс08:24

Подробнее о событии

Банк России предлагает дать возможность инвестировать на бирже с 12 лет

ПРАЙМ11:10

ЦБ предложил разрешить торговать на бирже подросткам с 12 лет

Forbes09:08

На российскую биржу решили позвать детей

Lenta.ru11:01

ЦБ предложил допускать к биржевой торговле подростков с 12 лет

РБК10:49

ЦБ предложил допустить к торговле ценными бумагами подростков с 12 лет

ТАСС11:08

Лишь бы не плакало: подросткам разрешат торговать акциями

Smotrim.ru08:49

ЦБ РФ предложил разрешить торговать на бирже подросткам с 12 лет

Интерфакс08:24
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