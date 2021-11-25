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ЦБ предложил сделать постоянной для россиян возможность взять «кредитные каникулы»

Банк России предложил сделать постоянной возможность для граждан взять "кредитные каникулы".
РЕН ТВ
Сейчас право на отсрочку или снижение платежей уже имеют ипотечные заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
ТАСС
В июле Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям реструктурировать долги пострадавших, но обязательным данное требование не было: кредиторы принимали решение самостоятельно и добровольно.
Российская газета
В график также смогли вернуться 72% заемщиков, которые снизили или приостановили платежи по действовавшему в 2020 году закону о кредитных каникулах.
ТАСС

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