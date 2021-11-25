ForbesЦБ предложил сделать постоянной для россиян возможность взять «кредитные каникулы»Банк России предложил сделать постоянной возможность для граждан взять "кредитные каникулы".РЕН ТВСейчас право на отсрочку или снижение платежей уже имеют ипотечные заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.ТАССВ июле Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям реструктурировать долги пострадавших, но обязательным данное требование не было: кредиторы принимали решение самостоятельно и добровольно.Российская газетаВ график также смогли вернуться 72% заемщиков, которые снизили или приостановили платежи по действовавшему в 2020 году закону о кредитных каникулах.ТАССЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВНТВЭкономика сегодняLife.ruRuposters.ruФАНКомсомольская правдаНародные новостиРамблерПодробнее о событииЦентробанк предложил сделать постоянным механизм «кредитных каникул»НТВ04:17ЦБ предложил сделать постоянной для граждан возможность взять «кредитные каникулы»ТАСС03:54Самое цитируемоеЦБ предложил ввести постоянную возможность брать кредитные каникулыLenta.ru07:07Центробанк РФ предложил сделать постоянной услугу «кредитных каникул»Комсомольская правда05:04ЦБ предложил сделать постоянной для россиян возможность взять «кредитные каникулы»Forbes07:48Центробанк предлагает сделать бессрочной возможность взять «каникулы» по потребкредитамФинмаркет04:14ЦБ предложил сделать бессрочным механизм «каникул» по кредитамРоссийская газета04:01Показать ещёОценить8Поделиться