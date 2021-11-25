ForbesЦБ предложил сделать постоянной для россиян возможность взять «кредитные каникулы»Банк России предложил сделать постоянной возможность для граждан взять "кредитные каникулы".РЕН ТВСейчас право на отсрочку или снижение платежей уже имеют ипотечные заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.ТАССКак показал мониторинг Банка России, в среднем более 80% заемщиков, воспользовавшихся ипотечными каникулами, возвращаются после льготного периода в график платежей.ТАССВ график также смогли вернуться 72% заемщиков, которые снизили или приостановили платежи по действовавшему в 2020 году закону о кредитных каникулах.ТАССЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВНТВЭкономика сегодняИзвестияLife.ruRuposters.ruФАНFBM.ruКомсомольская правдаНародные новостиВятка-На-СетиРамблерПодробнее о событииЦБ предложил сделать постоянной возможность взять кредитные каникулыИзвестия08:08ЦБ предложил сделать постоянной для граждан возможность взять «кредитные каникулы»ТАСС03:54Самое цитируемоеЦБ предложил сделать постоянной для россиян возможность взять «кредитные каникулы»Forbes07:48ЦБ предложил сделать бессрочным механизм «каникул» по кредитамРоссийская газета04:01Центробанк РФ предложил сделать постоянной услугу «кредитных каникул»Комсомольская правда05:04Центробанк предложил сделать постоянным механизм «кредитных каникул»НТВ04:17ЦБ предложил ввести постоянную возможность брать кредитные каникулыLenta.ru07:07Показать ещёОценить9Поделиться