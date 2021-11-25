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ЦБ предложил сделать постоянной для россиян возможность взять «кредитные каникулы»

Банк России предложил сделать постоянной возможность для граждан взять "кредитные каникулы".
РЕН ТВ
Сейчас право на отсрочку или снижение платежей уже имеют ипотечные заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
ТАСС
Как показал мониторинг Банка России, в среднем более 80% заемщиков, воспользовавшихся ипотечными каникулами, возвращаются после льготного периода в график платежей.
ТАСС
В график также смогли вернуться 72% заемщиков, которые снизили или приостановили платежи по действовавшему в 2020 году закону о кредитных каникулах.
ТАСС

Подробнее о событии

ЦБ предложил сделать постоянной возможность взять кредитные каникулы
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