Игорь Ларионов с помощью 18-летних российских мальчишек подписал приговор КХЛ

Очистилась на время явочным порядком и КХЛ: после того как вирусная зараза накрыла российские клубы, их кураторы-западнофилы наконец вынуждены были довериться молодежи – и наши парни не подкачали.