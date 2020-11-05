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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ предлагает концепцию нового вида ИИС

Коммерсантъ
РБК
Новый счет предполагает накопление и инвестирование средств на образование ребенка и дает налоговую льготу в виде освобождения инвестиционного дохода от НДФЛ.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

ЦБ предлагает концепцию нового вида ИИС

Участники рынка и частные инвесторы еще обсуждают детали долгосрочного ИИС третьего типа, а также последствия ликвидации самого популярного ИИС первого типа, как регулятор предложил новый тип — для накоплений на образование и связанные с ним расходы.
Коммерсантъ17:00
Подробнее о событии
Newvz.ru

Россиянам предложат накопить на образование детей

Newvz.ru03:40
РБК

ЦБ предложил новый ИИС — на образование. Он может принадлежать ребенку

РБК03:28
Давыдов.Индекс

Об усилиях Минфина по вытягиванию россиян на инвестрынок

Давыдов.Индексвчера в 06:58
Интерфакс

ЦБ начал обсуждение концепции образовательного инвестиционного счета

Интерфакс01:23
Forbes

ЦБ задумался о новом типе инвестиционного счета для накопления на образование ребенка

Forbes01:06
Коммерсантъ

ЦБ предлагает концепцию нового вида ИИС

Коммерсантъ17:00
Саминвестор

ЦБ предложил создать образовательный тип ИИС

Саминвестор04:11

«Володь, такое впечатление, что ты никогда не играл в футбол». Шалимов снова зарубился с Быстровым

Бывшие футболисты сборной России, эксперты Игорь Шалимов и Владимир Быстров эмоционально обсудили победный гол «Севильи» в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Краснодара» (3:2). Российская команда пропустила после подачи со стандарта, которую завершил нападающий испанского клуба Юссеф Эн-Несири.
«Володь, такое впечатление, что ты никогда не играл в футбол». Шалимов снова зарубился с Быстровым
Спорт-Экспрессвчера в 02:34

Месси по-прежнему намерен уйти из «Барселоны», несмотря на отставку Бартомеу

Капитан «каталонцев» рассматривает эту возможность несмотря на отставку Бартомеу Портал Cuatro сообщает о том, что нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси по-прежнему хочет перейти в другую команду.
Центральная Служба Новостей00:44

Бывший спортивный директор «Барселоны» заявил, что клуб следил за Алексеем Миранчуком

Бывший спортивный директор «Барселоны» Арьедо Брайда рассказал, что испанский клуб интересовался российским полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком, когда тот выступал за «Локомотив».
RT на русском05:10

В Кремле заявили об отсутствии планов об отставке у Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг в пятницу, 6 ноября, публикацию британского таблоида The Sun, утверждавшего о якобы готовящейся отставке российского лидера Владимира Путина из-за проблем со здоровьем.
Известия05:04

«Лесовой — один из лучших дриблеров РПЛ. Удивительно, что не пригодился «Зениту». Хохлов — о выступлении наших в Лиге чемпионов, Мусаеве, Николиче и Шварце

«Зенит», несмотря на отсутствие Азмуна и Малкома, в игре с «Лацио» показал хороший футбол, но победу не удержал.
Спорт-Экспресс16:58

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В Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу заявили, что после госпитализации в Омске Алексею Навальному провели ряд исследований, которые не выявили у него каких-либо следов отравления.
RT на русском04:31

Игорь Ларионов с помощью 18-летних российских мальчишек подписал приговор КХЛ

Очистилась на время явочным порядком и КХЛ: после того как вирусная зараза накрыла российские клубы, их кураторы-западнофилы наконец вынуждены были довериться молодежи – и наши парни не подкачали.
Советский спорт16:00

«Сассуоло» — «Удинезе». Прогноз: Бога и Локателли оставят «Ювентус» с «Аталантой» позади

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии "Сассуоло" — "Удинезе" 6 ноября 2020 года "Сассуоло" забрался на второе место в Серии А, а "Удинезе" потерпел пять поражений в шести турах.
Чемпионатвчера в 08:15