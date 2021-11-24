ВедомостиЦБ предложил создать отдельный вид вклада для малообеспеченныхБанк России предлагает создать специальный вклад для граждан с невысокими доходами.ТАССЧтобы определить людей с небольшими доходами, можно будет использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения, отметила Полякова.Говорит МоскваС осени прошлого года в России ускорился рост инфляции, к настоящему времени темпы повышения цен в годовом выражении превысили 8% при целевом значении ЦБ в 4%. По данным Минэкономразвития, на 22 ноября уровень инфляции составил 8,05% годовых (.pdf).РБКЗа первую декаду ноября средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков с наибольшим объемом депозитов в рублях выросла с 6,7 до 6,98 процента.РИА НовостиЧитать далееСвернутьОбщественная служба новостейОбщественная служба новостейЦентральная Служба НовостейРБК9111.ruФАНРоссийская газетаГазета.RuГЛАС.RULife.ruМилосердие.ruГлавный региональныйFBM.ruНовые ИзвестияИзвестияRuposters.ruПодробнее о событииДля людей с невысокими доходами ЦБ предложил создать специальный вкладРИА Новости Крым05:46ЦБ предложил создать специальный банковский вклад для малообеспеченных россиянРИА Новости05:26ЦБ предлагает создать спецвклад для граждан с низкими доходамиТАСС04:58ЦБ предложил создать новый тип вклада для людей с низкими доходамиForbes05:23ЦБ РФ предлагает создать механизм банковского вклада для малообеспеченных с привязкой к инфляцииФинмаркет04:59Зампред ЦБ Полякова рассказала о предложении создать вклады для малообеспеченных россиянLenta.ru05:26ЦБ предложил создать спецвклад для малообеспеченных с привязкой к инфляцииИнтерфакс04:51Показать ещёОценить195Поделиться