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ЦБ предложил создать отдельный вид вклада для малообеспеченных

Банк России предлагает создать специальный вклад для граждан с невысокими доходами.
ТАСС
Чтобы определить людей с небольшими доходами, можно будет использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения, отметила Полякова.
Говорит Москва
С осени прошлого года в России ускорился рост инфляции, к настоящему времени темпы повышения цен в годовом выражении превысили 8% при целевом значении ЦБ в 4%. По данным Минэкономразвития, на 22 ноября уровень инфляции составил 8,05% годовых (.pdf).
РБК
За первую декаду ноября средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков с наибольшим объемом депозитов в рублях выросла с 6,7 до 6,98 процента.
РИА Новости

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