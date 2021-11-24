С осени прошлого года в России ускорился рост инфляции, к настоящему времени темпы повышения цен в годовом выражении превысили 8% при целевом значении ЦБ в 4%. По данным Минэкономразвития, на 22 ноября уровень инфляции составил 8,05% годовых (.pdf).