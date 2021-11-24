ИнтерфаксЦБ предложил создать спецвклад для малообеспеченных с привязкой к инфляцииБанк России предлагает создать специальный вклад для граждан с невысокими доходами.ТАССБанк России предложил создать специальный банковский вклад для малообеспеченных россиян, ставка по которому будет привязана к ключевой ставке ЦБ или инфляции, заявила зампред регулятора Ольга Полякова.РИА НовостиНа прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ставки по вкладам в банках растут недостаточными темпами на фоне ускорения инфляции.ФинмаркетДепутат Ярослав Нилов считает, что введение продуктовых и лекарственных сертификатов поможет необеспеченным слоям населения.URA.RuЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЦБ предложил создать специальный банковский вклад для малообеспеченных россиянРИА Новости04:59ЦБ предлагает создать спецвклад для граждан с низкими доходамиТАСС04:58Центробанк предложил идею для помощи нищим россиянамURA.Ru04:55ЦБ предложил создать спецвклад для малообеспеченных с привязкой к инфляцииИнтерфакс04:51Центробанк предложил создать спецвклад для людей с невысокими доходамиГлавный региональный04:50ЦБ предложил специальный вклад для имеющих невысокие доходыREGNUM04:40ЦБ РФ предлагает создать механизм банковского вклада для малообеспеченных с привязкой к инфляцииФинмаркет04:59Показать ещёОценить3Поделиться