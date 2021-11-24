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ЦБ предложил создать спецвклад для малообеспеченных с привязкой к инфляции

Банк России предлагает создать специальный вклад для граждан с невысокими доходами.
ТАСС
Банк России предложил создать специальный банковский вклад для малообеспеченных россиян, ставка по которому будет привязана к ключевой ставке ЦБ или инфляции, заявила зампред регулятора Ольга Полякова.
РИА Новости
На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ставки по вкладам в банках растут недостаточными темпами на фоне ускорения инфляции.
Финмаркет
Депутат Ярослав Нилов считает, что введение продуктовых и лекарственных сертификатов поможет необеспеченным слоям населения.
URA.Ru

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ЦБ предложил создать специальный банковский вклад для малообеспеченных россиян
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Центробанк предложил идею для помощи нищим россиянам
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ЦБ предложил создать спецвклад для малообеспеченных с привязкой к инфляции
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Центробанк предложил создать спецвклад для людей с невысокими доходами
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ЦБ предложил специальный вклад для имеющих невысокие доходы
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ЦБ РФ предлагает создать механизм банковского вклада для малообеспеченных с привязкой к инфляции
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