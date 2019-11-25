Экономика

ТК ЗвездаТК ЗвездаЦБ предложил способ борьбы с «зарплатным рабством»

Центральный банк предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством». Во-первых, деньги будут бесплатно переводиться с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, но открытого в другом банке.
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с чего всё началось
Также Банк России предлагает дать возможность получать зарплату через Систему быстрых платежей по номеру телефона, так как благодаря данной технологии работодатель не сможет заблокировать право работника на выбор банка, сказано в докладе
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Взгляд.ру25 ноября в 13:28

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Найден новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

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ТАССвчера в 03:36

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Rambler News Service25 ноября в 12:51

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Ведомости25 ноября в 12:39

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

РБК25 ноября в 11:42
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