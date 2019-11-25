Экономика
ТК ЗвездаЦБ предложил способ борьбы с «зарплатным рабством»
Центральный банк предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством». Во-первых, деньги будут бесплатно переводиться с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, но открытого в другом банке.
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с чего всё началось
Также Банк России предлагает дать возможность получать зарплату через Систему быстрых платежей по номеру телефона, так как благодаря данной технологии работодатель не сможет заблокировать право работника на выбор банка, сказано в докладе.Взгляд.ру25 ноября в 13:28
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Политика
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Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко в эфире украинской версии шоу «Х-Фактор» заявил о своей некомпетентности в качестве наставника, расплакался и покинул студию проекта.
Хоккей
Билялетдинов рассказал, почему ему стыдно перед Путиным
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Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
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Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
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Сын украинской певицы Софии Ротару музыкальный продюсер Руслан Евдокименко высказался о скандале вокруг певицы, разразившемся в СМИ после ее решения выступить в России на новогодних концертах.
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Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не обсуждали ситуацию с унитазами, якобы пропавшими с переданных Киеву кораблей.
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