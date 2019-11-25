с чего всё началось

Центральный банк предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством». Во-первых, деньги будут бесплатно переводиться с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, но открытого в другом банке.

Политика «Нафтогаз» назвал дедлайн для заключения контракта на транзит газа Действующие в настоящее время контракты России и Украины на транзит и поставку газа в Европу завершаются в декабре текущего года.

Политика Зеленский не исключает двусторонней встречи с Путиным в Париже Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня, 27 ноября, находится с визитом в Литве, заявил, что не исключает двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже во время встречи «нормандской четвёрки», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.

Общество Роспотребнадзор после ДТП в Доминикане напомнил туристам об их правах Туристы в случае ДТП и других происшествий во время отдыха вправе требовать компенсации морального вреда и снижения стоимости оплаченных услуг, напоминает пресс-служба Роспотребнадзора.

Общество В списке убитых на Майдане обнаружили фальсификации В списке 105 погибших в ходе "майдана" людей обнаружены признаки фальсификации - там присутствуют имена людей, которых быть в перечне не должно, заявила бывший депутат Верховной рады, член совета Союза юристов Украины Елена Лукаш.

Общество «Башня Федерация» подтвердила наличие среди покупателей жилья сирийцев Среди иностранцев, приобретавших жилье в комплексе «Башня Федерация» (состоит из связанных друг с другом небоскребов «Восток» и «Запад») были и граждане Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ЗАО «Башня Федерация» Михаила Смирнова.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Культура Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко в эфире украинской версии шоу «Х-Фактор» заявил о своей некомпетентности в качестве наставника, расплакался и покинул студию проекта.

Хоккей Билялетдинов рассказал, почему ему стыдно перед Путиным Бывший главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов высказался по поводу матча 1/4 финала Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Общество Росстандарт создал карту качества топлива на АЗС Росстандарт по итогам проверок, проведенных в этом году, создал карту качества топлива на российских АЗС, говорится в сообщении агентства.