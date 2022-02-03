ВедомостиЦБ предложил способ защиты от оформления кредитов под давлением мошенниковБюро кредитных историй должны получить ускоренный режим обмена информацией с финансовыми организациями относительно данных по оформленным кредитам.Экономика сегодняВ подавляющем большинстве случаев преступники связываются со своими жертвами по телефону и используют методы социальной инженерии.РИА НовостиПредложенная идея уже прошла этап обсуждений в ЦБ и в данный момент обрабатывается внутри регулятора.Экономика сегодняПравило будет касаться тех кредитных организаций, которые не учли рекомендации регулятора в отношении внутренних бизнес-процессов банка.Российская газетаЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняАБНПрофильРоссийская газетаПодробнее о событииВ Банке России нашли способ защиты от навязывающих кредит мошенниковАБНвчера в 15:49ЦБ предложил ускорить обмен информацией о кредитах, чтобы защитить клиентов от мошенниковРИА Новостивчера в 10:09Самое цитируемоеЦентробанк нашел способ защиты от навязывающих кредит мошенниковПрофильвчера в 13:04В ЦБ РФ придумали новую схему для борьбы с мошенникамиPravda.Ruвчера в 12:27Центробанк выступил за новый способ защиты россиян от мошенниковЭкономика сегоднявчера в 12:21ЦБ предложил способ защиты от оформления кредитов под давлением мошенниковВедомостивчера в 11:42Центробанк: аферисты в России убеждают жертв перечислять им кредиты частями, по 15 тысяч рублейПРАЙМвчера в 12:08ЦБ придумал механизм защиты от мошенников, убеждающих граждан набирать кредитыРоссийская газетавчера в 10:23Показать ещёПоделиться