Будьте в Плюсе

ЦБ предложил способ защиты от оформления кредитов под давлением мошенников

Бюро кредитных историй должны получить ускоренный режим обмена информацией с финансовыми организациями относительно данных по оформленным кредитам.
Экономика сегодня
В подавляющем большинстве случаев преступники связываются со своими жертвами по телефону и используют методы социальной инженерии.
РИА Новости
Предложенная идея уже прошла этап обсуждений в ЦБ и в данный момент обрабатывается внутри регулятора.
Экономика сегодня
Правило будет касаться тех кредитных организаций, которые не учли рекомендации регулятора в отношении внутренних бизнес-процессов банка.
Российская газета

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В Банке России нашли способ защиты от навязывающих кредит мошенников
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ЦБ предложил ускорить обмен информацией о кредитах, чтобы защитить клиентов от мошенников
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