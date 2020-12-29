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ЦБ предложил упростить для клиентов смену банка

Центральный банк предложил упростить для клиентов процесс смены обслуживающего банка и создать механизм «универсального платежного адреса», на который будут зачисляться средства при изменении банковских реквизитов.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ предложил способ упростить переход клиентов из банка в банк

Банк России хочет упростить для клиентов кредитных организаций процесс смены обслуживающего банка. Для этого регулятор планирует проработать механизм «универсального платежного адреса», который будет обеспечивать зачисление средств получателю при изменении его банковских реквизитов.
РБК23:01
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Банк России может упростить доступ иностранцев к аналогу SWIFT в России

ПРАЙМ03:53
URA.Ru

ЦБ нашел, как упростить переход клиентов из одного банка в другой

URA.Ru00:18
RT на русском

Центробанк предложил упростить переход клиентов из банка в банк

RT на русском02:30
Lenta.ru

Россиянам предложат легкий способ покинуть банк

Lenta.ru01:19
РИА Новости

ЦБ предложил упростить для клиентов смену банка

РИА Новости03:11
Коммерсантъ

ЦБ предложил упростить смену банка за счет универсального платежного адреса

Коммерсантъ23:24
РБК

ЦБ предложил способ упростить переход клиентов из банка в банк

РБК23:01

ФСБ задержала декана факультета РАНХиГС по подозрению в мошенничестве

Задержанной оказалась декан факультета государственного управления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина — решением Лефортовского суда Москвы ее отправили под домашний арест, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда.
ФСБ задержала декана факультета РАНХиГС по подозрению в мошенничестве
РБК04:31

Экспорт продукции АПК Новосибирской области увеличился на 136 млн долларов

По данным Системы мониторинга продовольственной безопасности Минсельхоза России, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года экспорт продукции АПК Новосибирской области увеличился на 136 млн долларов, при этом физический объем экспортных поставок товаров увеличился на 287,4 тыс. тонн (прежде всего за счет увеличения объема поставок злаков, гороха, семян рапса, шоколада).
Экспорт продукции АПК Новосибирской области увеличился на 136 млн долларов
НИА-Новосибирск03:36

ФСИН заподозрила Навального в нарушении правил условного осуждения

Адвокат Вадим Кобзев сообщил, что получил СМС о том, что «ФСИН пригрозила обратиться в суд с вопросом о замене Навальному условного осуждения на реальное наказание по делу «Ив Роше», если он не явится к ним во вторник в 9 утра».
РБКвчера в 12:33

Песков отказался комментировать слова Жириновского о преемниках Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с высказываниями лидера ЛДПР Владимира Жириновского о возможных преемниках Владимира Путина заявил, что рассуждения на эту тему чаще всего "ничем не подкреплены".
Интерфакс04:38

Чубайс рассказал о своей встрече с Путиным перед увольнением из «Роснано»

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс рассказал, что незадолго до своего ухода с поста главы «Роснано» встречался с президентом Владимиром Путиным.
РБК05:10