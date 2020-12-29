ФСИН заподозрила Навального в нарушении правил условного осуждения

Адвокат Вадим Кобзев сообщил, что получил СМС о том, что «ФСИН пригрозила обратиться в суд с вопросом о замене Навальному условного осуждения на реальное наказание по делу «Ив Роше», если он не явится к ним во вторник в 9 утра».