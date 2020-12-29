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ЦБ предложил упростить для клиентов смену банка

Центральный банк предложил упростить для клиентов процесс смены обслуживающего банка и создать механизм «универсального платежного адреса», на который будут зачисляться средства при изменении банковских реквизитов.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ предложил способ упростить переход клиентов из банка в банк

Банк России хочет упростить для клиентов кредитных организаций процесс смены обслуживающего банка. Для этого регулятор планирует проработать механизм «универсального платежного адреса», который будет обеспечивать зачисление средств получателю при изменении его банковских реквизитов.
РБК23:01
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URA.Ru

ЦБ нашел, как упростить переход клиентов из одного банка в другой

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ЦБ предложил упростить для клиентов смену банка

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Россиянам предложат легкий способ покинуть банк

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ЦБ предложил упростить смену банка за счет универсального платежного адреса

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ЦБ предложил способ упростить переход клиентов из банка в банк

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В России начнут выдавать паспорта вакцинированного от COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассчитывает, что в январе в личном кабинете на сайте госуслуг появится возможность в автоматическом режиме получить паспорт вакцинированного от коронавирусной инфекции.
Российская газета06:36