ЦБ предложил упростить для клиентов смену банка
Центральный банк предложил упростить для клиентов процесс смены обслуживающего банка и создать механизм «универсального платежного адреса», на который будут зачисляться средства при изменении банковских реквизитов.В источнике
С чего всё началось
ЦБ предложил способ упростить переход клиентов из банка в банк
Банк России хочет упростить для клиентов кредитных организаций процесс смены обслуживающего банка. Для этого регулятор планирует проработать механизм «универсального платежного адреса», который будет обеспечивать зачисление средств получателю при изменении его банковских реквизитов.
РБК23:01
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