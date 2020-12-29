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ЦБ предложил упростить для клиентов смену банка

Центральный банк предложил упростить для клиентов процесс смены обслуживающего банка и создать механизм «универсального платежного адреса», на который будут зачисляться средства при изменении банковских реквизитов.В источнике
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РБК

ЦБ предложил способ упростить переход клиентов из банка в банк

Банк России хочет упростить для клиентов кредитных организаций процесс смены обслуживающего банка. Для этого регулятор планирует проработать механизм «универсального платежного адреса», который будет обеспечивать зачисление средств получателю при изменении его банковских реквизитов.
РБК23:01
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Московский Комсомолец

ЦБ предложил упростить переход россиян из банка в банк

Московский Комсомолец01:59
Национальная служба новостей

ЦБ предложил упрощенную схему по переходу клиентов в другой банк

Национальная служба новостей01:49
РБК

ЦБ предложил способ упростить переход клиентов из банка в банк

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ЦБ предложил упростить для клиентов смену банка

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ЦБ нашел, как упростить переход клиентов из одного банка в другой

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ЦБ предложил упростить смену банка за счет универсального платежного адреса

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