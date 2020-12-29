Денежные операции россиян попадут под контроль властей с нового года

Согласно нововведению, в новом году финансовая разведка будет контролировать почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей, возвраты неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операции по договорам лизинга и за любыми операциями с наличностью, превышающие 600 тысяч рублей, перечислил Дорофеев.