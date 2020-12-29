Пока не уточняется, произойдет ли отмена других банковских реквизитов. Предполагается, что упрощенный и безбарьерный способ смены клиентом обслуживающего банка должен повысить конкуренцию. В подготовке проекта стратегии были привлечены участники рынка.

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С чего всё началось ЦБ предложил способ упростить переход клиентов из банка в банк Банк России хочет упростить для клиентов кредитных организаций процесс смены обслуживающего банка. Для этого регулятор планирует проработать механизм «универсального платежного адреса», который будет обеспечивать зачисление средств получателю при изменении его банковских реквизитов. РБК 23:01