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Вести.Ru
Вести.Ru 

ЦБ предложил упростить для клиентов смену банков

Пока не уточняется, произойдет ли отмена других банковских реквизитов. Предполагается, что упрощенный и безбарьерный способ смены клиентом обслуживающего банка должен повысить конкуренцию. В подготовке проекта стратегии были привлечены участники рынка.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ предложил способ упростить переход клиентов из банка в банк

Банк России хочет упростить для клиентов кредитных организаций процесс смены обслуживающего банка. Для этого регулятор планирует проработать механизм «универсального платежного адреса», который будет обеспечивать зачисление средств получателю при изменении его банковских реквизитов.
РБК23:01
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ТАСС

ЦБ предложил упростить процесс смены обслуживающего банка

ТАСС03:48
РИА Новости

ЦБ предложил упростить для клиентов смену банка

РИА Новости03:11
РБК

ЦБ предложил способ упростить переход клиентов из банка в банк

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Lenta.ru

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URA.Ru

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