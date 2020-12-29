Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Вести.Ru
Вести.Ru

ЦБ предложил упростить для клиентов смену банков

Пока не уточняется, произойдет ли отмена других банковских реквизитов. Предполагается, что упрощенный и безбарьерный способ смены клиентом обслуживающего банка должен повысить конкуренцию. В подготовке проекта стратегии были привлечены участники рынка.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ предложил способ упростить переход клиентов из банка в банк

Банк России хочет упростить для клиентов кредитных организаций процесс смены обслуживающего банка. Для этого регулятор планирует проработать механизм «универсального платежного адреса», который будет обеспечивать зачисление средств получателю при изменении его банковских реквизитов.
РБКвчера в 23:01
Подробнее о событии
ТАСС

ЦБ предложил упростить процесс смены обслуживающего банка

ТАССвчера в 03:48
Lenta.ru

Россиянам предложат легкий способ покинуть банк

Lenta.ruвчера в 01:19
RT на русском

Центробанк предложил упростить переход клиентов из банка в банк

RT на русскомвчера в 02:30
РИА Новости

ЦБ предложил упростить для клиентов смену банка

РИА Новостивчера в 03:11
URA.Ru

ЦБ нашел, как упростить переход клиентов из одного банка в другой

URA.Ruвчера в 00:18
Коммерсантъ

ЦБ предложил упростить смену банка за счет универсального платежного адреса

Коммерсантъвчера в 23:24
РБК

ЦБ предложил способ упростить переход клиентов из банка в банк

РБКвчера в 23:01

Ченнинг Татум и Сандра Буллок вместе снимутся в фильме про похищение писательницы

Появилась информация о совместных съемках Ченнинга Татума с Сандрой Буллок в проекте под названием «Затерянный город D». Актер практически завершил переговоры с создателями о своем участии.
FBM.ruвчера в 15:11

Суд в Москве арестовал бывшего схиигумена Сергия на два месяца

Басманный суд Москвы во вторник санкционировал арест до 28 февраля бывшего схиигумена Сергия (Романова), которого этой ночью задержали в Среднеуральском женском монастыре по обвинению в склонении к самоубийству.
Интерфаксвчера в 11:53

Захарова резко ответила на обвинения главы дипломатии ЕС во лжи о вакцине

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала статью главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля "Важная борьба против дезинформации и манипуляции", опубликованную на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
РИА Новостивчера в 13:18