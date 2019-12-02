Экономика
РБКЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам
Банк России в декабре обсудит с рынком применение повышенных коэффициентов риска для ипотечных кредитов, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, новые ограничения нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков (возникают при наличии нескольких разных кредитов).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 14:05, Ашберн
Футбол
Червиченко рассказал, как «Спартаку» предлагали сдать финал Кубка
В июне 2003 года "Спартак" в финальном матче Кубка России обыграл "Ростов" со счетом 1:0 благодаря голу Егора Титова.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Политика
США признали неэффективность антироссийских санкций
О неэффективности антироссийских санкций ранее говорили и в других странах.
Религия
4 декабря Церковь отметит Введение во храм Пресвятой Богородицы
В среду 4 декабря 2019 года Православная Церковь отметит один из великих двунадесятых праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Происшествия
Названа причина взрыва в жилом доме под Белгородом
Взрыв произошел в 20.05 и стал причиной обрушения стены многоквартирного дома с первого по четвертый этаж.
Общество
Регионы с самыми большими зарплатами определили в России
Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / В шести регионах РФ более 20 % населения получают зарплаты более 100 тысяч рублей в месяц, передает РИА Новости.
Общество
Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»
33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Политика
Президент Литвы призвал признать Россию угрозой мировому порядку
Глава Литвы Гитанас Науседа обратился к странам-членам НАТО в Лондоне с просьбой не закрывать глаза на действия России и признать страну угрозой существующему мировому порядку, передает "Интерфакс".
Энергетика
Россия и Украина подписали десятилетний контракт по транзиту нефти
Россия и Украина заключили десятилетний контракт по транзиту нефти.
Футбол
Мбаппе отказался проводить переговоры по новому контракту с «ПСЖ»
Главная звезда французского "ПСЖ" Кильян Мбаппе серьёзно огорчил парижскую футбольную торсиду, отказавшись проводить переговоры по новому трудовому соглашение с командой, - об этом сообщает Telefoot.
Общество
Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
Экономика
Немецкий бизнес пожаловался на деловой климат в России
Об ухудшении делового климата в России заявили 31% предпринимателей из Германии, передаёт 3 декабря РБК.
Общество
Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Музыка
Николай Носков вышел на сцену впервые после инсульта
В 2017 году певец перенёс инсульт, после которого восстанавливается до сих пор.
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Экономика
Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Армия и оружие
Американцы испытают боевые лазеры перехватом крылатых ракет
Пентагон намерен провести масштабные испытания боевых лазеров, в ходе которых оружие будет проверяться на способность сбивать крылатые ракеты.
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Воронежской области пострадали 14 человек
По предварительным данным регионального центра медицины катастроф, при опрокидывании междугородного автобуса в Богучарском районе 3 декабря травмы получили 14 человек.
Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Гаджеты
Motorola патентует модульный складной телефон
Пару недель назад компания Lenovo объявила складной смартфон Motorola RAZR 2019 объявил складной смартфон.
Футбол
Широков: Если «Зенит» остановит «Динамо», можно вешать медали
Экс-футболист отметил, что сейчас «Динамо» в сумасшедшей форме, и если «Зенит» их остановит, можно уже вешать медали.
Авто
Skoda объявила скидки на свои автомобили в декабре
Спорт
ВАДА не может перепроверить пробы 145 российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признало, что не может перепроверить допинг-пробы 145 из 298 российских спортсменов из-за изменения данных в Московской антидопинговой лаборатории.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Экономика
Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей
Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
Общество
В Испании возобновили уголовное дело против фонда Месси
Судья Мария Тардон возобновила уголовное дело против благотворительного фонда нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Abc.
Футбол
Лионель Месси получил «Золотой мяч» лучшего футболиста мира
Ранее Месси становился обладателем "Золотого мяча" в 2009 году.