Экономика

РБКРБКЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

Банк России в декабре обсудит с рынком применение повышенных коэффициентов риска для ипотечных кредитов, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, новые ограничения нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков (возникают при наличии нескольких разных кредитов).
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 14:05, Ашберн
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