Экономика
РБКЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам
Банк России в декабре обсудит с рынком применение повышенных коэффициентов риска для ипотечных кредитов, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, новые ограничения нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков (возникают при наличии нескольких разных кредитов).
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Политика
США пригрозили Франции торговой войной
Торговое представительство США распространило заявление, в котором предупредило о возможном установлении пошлин на французские товары на сумму около 2,4 миллиарда долларов в ответ на введение Францией цифрового налога в отношении американских компаний.
Армия и оружие
В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Украинские силовики вторые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Происшествия
В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына
Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
Происшествия
В СК рассказали о результатах экспертиз в деле сестёр Хачатурян
Здоровье
Онкологию предотвратят яблоки, орехи и морковь
О восьми полезных продуктах, содержащих природные соединения, которые обладают сильными противораковыми свойствами, необходимыми в рационе для ежедневного употребления, сообщает портал MedikForum.ru.
Политика
Зеленский созвал СНБО Украины перед саммитом в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский созвал во вторник Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для подготовки к встрече лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил министр внутренних де Арсен Аваков.
Армия и оружие
Корабль «Ингушетия» успешно провел стрельбы в Черном море
Экипаж новейшего малого ракетного корабля "Ингушетия" успешно осуществил артиллерийские стрельбы в Черном море, об этом рассказал начальник отдела информационного обеспечения флота Алексей Рулев.
Происшествия
Пожар возник в ангаре в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в ангаре произошло возгорание. Объявлен повышенный уровень пожара.
Происшествия
Полиция задержала действовавшую в пяти регионах банду наркоторговцев
Полицейские задержали 14 человек, которые занимались производством и распространением наркотиков в российских регионах.
Политика
Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Общество
Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму
Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
Происшествия
Испанец сознался в убийстве россиянки в Барселоне
Полиция Испании задержала гражданина своей страны в связи с убийством россиянки. Об этом сообщили в каталонских правоохранительных органах.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Общество
Пресс-секретарь Пашиняна осудил осквернение памятника Грибоедову
Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Владимир Карапетян осудил осквернение памятника Грибоедову в Ереване.
Происшествия
В Москве заочно арестован ещё один участник акции 27 июля
27 июля в Москве прошёл несанкционированный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Политика
Трехсторонняя встреча по газу возможна 5 декабря, заявил Новак
Новак уточнил, что перед трехсторонней встречей на министерском уровне необходимо провести встречи на экспертном уровне.
Экономика
Western Union заявил о временной недоступности переводов в Таджикистан
Платёжные системы Western Union и Contact заявили, что трансграничные денежные переводы временно недоступны в Таджикистане.
Происшествия
Автобус с 30 пассажирами перевернулся под Белгородом
По предварительным данным, в транспортном средстве находилось 30 человек, есть пострадавшие. Автобус ехал из города Старый Оскол.
Авто
В России попали под отзыв 24 автомобиля Volkswagen
Росстандарт сообщает об отзыве в России 24 транспортных средств марки Volkswagen Tiguan и Passat CC.
Политика
Бывший депутат Госдумы Шлегель подтвердил отстранение от работы в ФРГ
Бывший депутат Госдумы от «Единой России» и экс-комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель сообщил РБК, что его отстранили от работы в компании Acronis в Германии.
Политика
Трамп назначил пошлины на сталь и алюминий из Аргентины и Бразилии
Сталь из Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи пошлинами не облагалась, а Австралия и Аргентина были также выведены из-под пошлин в размере 10% на алюминий.
Кино
В сериале «Ведьмак» появится «поддельная Цири»
Британская актриса Виола Преттеджон сыграет «поддельную Цири» в предстоящем сериале «Ведьмак» от Netflix.
Политика
Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России
Бывшему депутату Верховной рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета (СК).
Общество
В России резко выросло число ДТП с такси
Число аварий с участием такси в России за 10 месяцев 2019 года выросло на 60 процентов — до 2,7 тысячи случаев.
Политика
Глава «Нафтогаза» оценил решение сменить руководство компании
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал решение украинских властей сменить руководство государственной компании.
Политика
Эрдоган рассказал об отношениях Турции и России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о турецко-российских отношениях.
Происшествия
Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика
В Самойловском районе Саратовской области волонтеры останавливают поиски пропавшего без вести 12-летнего мальчика.