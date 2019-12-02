Экономика

РБКРБКЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

Банк России в декабре обсудит с рынком применение повышенных коэффициентов риска для ипотечных кредитов, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, новые ограничения нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков (возникают при наличии нескольких разных кредитов).
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ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

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Коммерсантъвчера в 13:57
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Корабль «Ингушетия» успешно провел стрельбы в Черном море

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В Санкт-Петербурге в ангаре произошло возгорание. Объявлен повышенный уровень пожара.
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Полиция задержала действовавшую в пяти регионах банду наркоторговцев

Полицейские задержали 14 человек, которые занимались производством и распространением наркотиков в российских регионах.
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В Москве заочно арестован ещё один участник акции 27 июля

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Новак уточнил, что перед трехсторонней встречей на министерском уровне необходимо провести встречи на экспертном уровне.
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Western Union заявил о временной недоступности переводов в Таджикистан

Платёжные системы Western Union и Contact заявили, что трансграничные денежные переводы временно недоступны в Таджикистане.
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Автобус с 30 пассажирами перевернулся под Белгородом

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В России попали под отзыв 24 автомобиля Volkswagen

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Глава «Нафтогаза» оценил решение сменить руководство компании

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Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика

В Самойловском районе Саратовской области волонтеры останавливают поиски пропавшего без вести 12-летнего мальчика.
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