Банк России в декабре обсудит с рынком применение повышенных коэффициентов риска для ипотечных кредитов, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, новые ограничения нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков (возникают при наличии нескольких разных кредитов).

Политика США пригрозили Франции торговой войной Торговое представительство США распространило заявление, в котором предупредило о возможном установлении пошлин на французские товары на сумму около 2,4 миллиарда долларов в ответ на введение Францией цифрового налога в отношении американских компаний.

Армия и оружие В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков Украинские силовики вторые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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