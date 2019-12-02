Экономика
РБКЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам
Банк России в декабре обсудит с рынком применение повышенных коэффициентов риска для ипотечных кредитов, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, новые ограничения нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков (возникают при наличии нескольких разных кредитов).
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Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Политика
В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям
ФБР прислало Шумеру ответное письмо, в котором заявило: все разработанные в России мобильные приложения действительно могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу".
Происшествия
Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области школьника
Политика
Посол Дании рассказал о позиции Копенгагена по «Северному потоку — 2»
Посол Дании в России Карстен Сендергорд рассказал о позиции Копенгагена по поводу газопровода «Северный поток — 2».
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Трамп назвал оскорбительным заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО
Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о смерти мозга НАТО оскорбительно для многих государств альянса и не соответствует действительности.
Экономика
Петербургскую логистическую компанию оценили в 6,5 млрд руб
Исходя из названной суммы сделки полная стоимость компании, с точки зрения инвестора, составляет 6,59 млрд руб.
Происшествия
На врача, проверявшего Владимира Васильева, возбудили уголовное дело
На врача, который проверял Владимира Васильева, устроившего смертельную аварию на Малышева, возбудили уголовное дело.
Политика
Песков: Россия не верит слухам о том, что Эрдоган приказал атаковать Су-24 в 2015 году
Москва исходит из того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не отдавал приказ об ударе по российскому самолету Су-24 в 2015 году.
Политика
Лавров сравнил дипотношения с Азербайджаном с фестивалем «Жара»
Глава российского МИД поблагодарил коллегу за тёплый приём Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил дипломатические отношения с азербайджанской стороной с фестивалем "Жара".
Политика
Песков прокомментировал обвинения Нидерландов в невыдаче Цемаха
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в невыдаче Владимира Цемаха властям Нидерландов.
Спорт
WADA назвало виновного в подмене данных Московской лаборатории
Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории.
Политика
Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство РФ в Киеве
Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук участвовал в нападении на посольство России в Киеве в марте 2016 года.
Происшествия
Житель Татарстана зверски убил многодетную мать и ее сыновей
41-летнего жителя республики Татарстан Айнура Харисова подозревают в убийстве 38-летней бывшей супруги Ангелины, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына, сообщили в региональном Следственном комитете.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Общество
Госдума готовится принять закон об электронных трудовых книжках
Законопроект о введении в России электронных трудовых книжек готовится к третьему чтению.
Общество
ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Политика
Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
Армия и оружие
Комплексы «Искандер» подключили к «военному интернету»
Российские ракетные комплексы «Искандер» подключили к «военному интернету».
Транспорт
ГИБДД предлагает пересадить водителей на общественный транспорт
Невозможно на сегодняшний момент выстроить столько дорог, чтобы автомобили чувствовали себя свободно и комфортно на дорогах, - Олег Понарьин В связи с этим, он посоветовал возвращаться к "старому советскому способу" и использовать комфортный, массовый общественный транспорт.
Общество
ФСБ задержала террористов в Москве и Челябинске
Авто
Для российских водителей введут новые штрафы
С 1 января 2020 года для российских водителей начнут действовать новые штрафы.
Политика
Стали известны сроки закладки российских аналогов «Мистралей»
Кино
Студия Marvel показала первый трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel опубликовала на официальном YouTube-канале первый трейлер суперегеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Политика
В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Лукашенко
Встреча президентом России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 7 декабря в Сочи.
Футбол
Алиссон стал первым в истории обладателем трофея Льва Яшина
Кино
СТС выпускает в эфир ситком «Кухня. Война за отель»
Примечательно, что картина соберет вместе персонажей из сразу двух любимых миллионами зрителей ситкомов — "Кухни" и "Отеля Элеон".
Футбол
Месси опередил ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»
Аргентинец опередил ближайшего конкурента — защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка — на семь очков.