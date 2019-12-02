Экономика

Мой БрянскМой БрянскБолее 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Набиуллина заявила, что для предотвращения рисков чрезмерной закредитованности страны, необходимо принимать меры заранее. Более 40% россиян имеют ипотеку одновременно с другими кредитами. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24».
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