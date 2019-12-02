Экономика
Мой БрянскБолее 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Набиуллина заявила, что для предотвращения рисков чрезмерной закредитованности страны, необходимо принимать меры заранее. Более 40% россиян имеют ипотеку одновременно с другими кредитами. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24».
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Наука
Новый метод позволил лучше изучить взаимодействие жидкости с твердым телом
Инфракрасный луч позволил исследовать химию взаимодействия поверхности графена с жидкостями, не разрушая систему.
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся ангар
В Санкт-Петербурге на площади 12000 кв. метров загорелся ангар. Объявлен повышенный уровень пожара.
Экономика
Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,39-0,48%
Индексы Мосбиржи и РТС снизились к завершению торгов в понедельник.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Общество
Трансграничный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка не принимает заказы
Трансграничный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly прекратил принимать новые заказы от пользователей.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил олимпийскому чемпиону по боксу Рахиму Чахкиеву, бросившему ему вызов.
Здоровье
Близнеца из Сахалина привезут в Москву на операцию у Каабака 3 декабря
Второго девятимесячного близнеца из Сахалина планируют перевезти в Москву 3 декабря. Им с братом требуется трансплантация почек.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Происшествия
В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Экономика
Пакистан и РФ подписали договор о возврате долгов времён СССР
С российской стороны подпись под соглашением поставил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, с пакистанской — Кази Халилулла, полномочный посол Пакистана в России.
Культура
Гусман ответил Светлакову по поводу вырезанной из КВН шутки о нем
Политика
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Политика
Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом
Пилотам, которые посадили самолет президента России Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог.
Здоровье
В Башкирии снизилась смертность от онкологических заболеваний
На оперативном совещании в правительстве РБ министр здравоохранения РБ Максим Забелин доложил о заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Политика
Путин подписал закон о СМИ-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Политика
В Ереване памятник Грибоедову облили красной краской
Сын армянского активиста, лидера радикальной партии «Цегакрон» Шанта Арутюняна Шаген заявил 2 декабря, что облил краской памятник выдающегося русского дипломата, поэта Александра Грибоедова, установленный в Ереване.
Экономика
Эксперты ВШЭ оценили влияние инвестиций из ФНБ на рост экономики
Инвестиции в 300 млрд рублей во внутренние проекты ускорят рост ВВП на 0,19 процентного пункта в год, утверждают эксперты ВШЭ.
Авто
Geely привезет новый кроссовер Geely Coolray в Россию
Стоит отметить, что по итогам первых трех кварталом текущего года продажи Geely на авторынке России увеличились втрое, в том числе и благодаря повышенному спросу на кроссоверы Atlas, поставляемые с белорусского завода.
Авто
Названы самые надежные 3-летние кроссоверы в России
Армия и оружие
США используют курдских боевиков для связи с террористами ИГИЛ в Сирии
Ранее эксперты отмечали, что США спонсируют террористов в САР деньгами от незаконной продажи сирийской нефти, которую курдские радикалы выкачивают для американцев на оккупированных территориях.
Общество
В США вновь госпитализирован экс-президент США Джимми Картер
Представитель Центра Картера сообщил журналистам, что 95-летний экс-президент США Джимми Картер вновь попал в больницу.
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.