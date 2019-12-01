Экономика

РБКРБКЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

Банк России в декабре обсудит с рынком применение повышенных коэффициентов риска для ипотечных кредитов, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, новые ограничения нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков (возникают при наличии нескольких разных кредитов).
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Жертвы имиджа. Микрофинансовый рынок покидают игроки

DP.RU02:01

ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

РБК02 декабря в 13:53

ЦБ обсудит с банками возможность ограничения долговой нагрузки ипотечных заемщиков

ТАСС02 декабря в 02:56

В России растет число ипотечных заемщиков, имеющих другие кредиты

Вести.Ru02 декабря в 06:45

ЦБ предлагает привязать ипотечные риски к долговой нагрузке россиян

Интерфакс02 декабря в 07:45

ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

РИА Новости02 декабря в 03:30

Регуляторную инициативу ЦБ в банках сочли избыточной

Коммерсантъ02 декабря в 13:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 02:16, Ашберн
Происшествия

В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поссорился с женой и убил ее из охотничьего ружья, а затем начал стрелять в людей.
Вести.Ru 00:39
Политика

МИД Греции осудил высказывания Эрдогана по Кипру

Дипломаты Греции возмущены словами о том, что Анкара намерена и дальше вести разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Newvz.ru вчера в 02:52
Политика

В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24

Газета.Ru вчера в 14:14
Общество

Итоговое сочинение напишут 680 тысяч 11-классников

Более 680 тысяч выпускников 11 классов напишут сегодня итоговое сочинение. "Зачет" по нему - это допуск к ЕГЭ.
Российская газета вчера в 16:01
Шоу-бизнес

Лещенко оправдал Бузову за ошибку в его фамилии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил, что Ольга Бузова его знает. По поводу оговорки он сказал, что они случаются.
Телеканал 360° вчера в 08:23
Политика

Опасность «Турецкого потока» для Киева объяснили на Украине

Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский рассказал, какую угрозу для Киева несёт запуск газопровода «Турецкий поток».
News.ru вчера в 20:14
Происшествия

В жилом доме в Белгороде взорвался газ

В Белгороде в четырехэтажном доме произошел взрыв газа.
Российская газета вчера в 12:33
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
RuNews24.ru 02 декабря в 10:49
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Культуромания вчера в 10:17
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 первым получит SoC Snapdragon 865

Xiaomi заявила, что одним из первых смартфонов, работающих на этом процессоре станет смартфон Mi 10.
The GEEK 01:57
Космос

В Airbus рассказали, что могут построить самолет без вредных выбросов к 2030 году

Что еще известно: Airbus, Boeing и другие крупные производители самолетов пообещали сократить выбросы углекислого газа вдвое к 2050 году.
Snob.ru 29 ноября в 19:01
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
РИА Новости вчера в 08:00
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
РИА Новости вчера в 20:18
Общество

Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что данное блюдо имеет высокий гликемический индекс.
Вести.Ru вчера в 13:00
Хоккей

Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала

Штаб сборной России объявил состав национальной команды на Кубок Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.
Советский спорт вчера в 08:40
Общество

В омском детском саду елку установили на потолке

Новый Омск вчера в 23:00
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия вчера в 05:04
Общество

Телеведущая госканала ответила на сообщения о расследовании Навального

Алтапресс вчера в 01:46
Кино

В сети появился первый трейлер «Чёрной вдовы» со Скарлетт Йоханссон

Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года. Во вторник, 3 декабря, в сети появился первый трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.
Piter.tv вчера в 03:18
Политика

WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

Немецкая прокуратура склоняется к тому, что убийство гражданина Грузии в Берлине этим летом может быть связано с Россией, и намерена передать дело федеральному прокурору, который занимается делами, связанными с национальной безопасностью.
РБК вчера в 17:04
Политика

На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
Lenta.ru вчера в 16:17
Происшествия

В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей

Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:11
Кино

Роберт Паттинсон заявил, что не считает Бэтмена супергероем

В среду, 4 декабря, стало известно о том, что Роберт Паттинсон заявил, что не считает Бэтмена супергероем.
Piter.tv 01:40
Футбол

«Манчестер Сити» поборется с «Барселоной» за Лаутаро Мартинеса

Нападающий сборной Аргентины и миланского «Интера» Лаутаро Мартинес попал в сферу интересов еще одного европейского топ-клуба, рапортует издание Football-Italia.
Евро-футбол.ру 00:31
Политика

США вновь отказали в выдаче виз российской делегации

Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.
REGNUM вчера в 22:18
Политика

Пушков назвал фантазиями «возвращение» Крыма Украине с помощью США

"США не помогут Украине вернуть Крым - нет ни сил, ни желания", - написал сенатор Алексей Пушков в Twitter.
Российская газета вчера в 20:42
Происшествия

В Благовещенске мальчик впал в кому после посещения аквапарка

РИА Новости 00:48
Происшествия

На российском траулере в порту Норвегии произошел пожар

Коммерсантъ 01:55
Футбол

Количество групп команд в ПФЛ сократится с пяти до четырех

Количество групп команд в Профессиональной футбольной лиге в сезоне 2020/2021 сократится с пяти до четырех.
Татар-информ вчера в 08:40
Единоборства

Бойцы ММА одновременно отправили друг друга в нокдаун

Во время боя между 22-летним Эдером Лопесом и 31-летним Диего Невешем произошел двойной нокдаун.
Нева Спорт вчера в 13:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное