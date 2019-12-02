Экономика

РБКРБКЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

Банк России в декабре обсудит с рынком применение повышенных коэффициентов риска для ипотечных кредитов, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, новые ограничения нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков (возникают при наличии нескольких разных кредитов).
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

РБКвчера в 13:53

Регуляторную инициативу ЦБ в банках сочли избыточной

Коммерсантъвчера в 13:57

ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

РИА Новостивчера в 03:30

ЦБ предлагает привязать ипотечные риски к долговой нагрузке россиян

Интерфаксвчера в 07:45

Количество заемщиков с ипотекой и другими кредитами превысило в России 40%

Известиявчера в 04:28

В России растет число ипотечных заемщиков, имеющих другие кредиты

Вести.Ruвчера в 06:45

ЦБ обсудит с банками возможность ограничения долговой нагрузки ипотечных заемщиков

ТАССвчера в 02:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 01:56, Ашберн
Происшествия

Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Lenta.ru вчера в 18:03
Происшествия

Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области школьника

РИА Новости вчера в 13:04
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина официально развелась с мужем

Диана Шурыгина заявила, что официально развелась с мужем видеооператором Андреем Шляниным после двухлетнего союза.
Пятый канал вчера в 08:26
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК вчера в 17:04
Происшествия

Названа причина обрушения моста в Оренбурге

Как отмечают следователи, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при ремонте моста, пострадали два человека.
BFM.ru вчера в 13:46
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Известия 01:31
Политика

Экс-депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию

Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель рассказал "Коммерсанту", почему решил переехать в Германию.
РИА Новости 00:40
Экономика

Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Шоу-бизнес

Лиза Пескова запустила маску с усами отца в Instagram

Первыми маску, придуманную Елизаветой, примерили сам Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка.
StarHit.ru вчера в 14:00
Политика

Путин подписал закон о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Lenta.ru вчера в 12:59
Гаджеты

Apple купила бизнес Intel по производству модемов

Intel официально завершила продажу большей части своего бизнеса по производству модемов для смартфонов компании Apple, говорится в сообщении Intel.
Rambler News Service вчера в 09:45
Общество

Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

До Рождества еще три недели, а Белый дом уже украсили к празднику. Об этом сообщила супруга президента США Меланья Трамп.
Российская газета вчера в 20:25
Общество

Москву накроет метель в ближайшие дни

Российская газета 00:54
Происшествия

Пожар в ангаре в Петербурге локализовали

Пожаре в ангаре в Санкт-Петербурге на площади 12 тысяч квадратных метров локализован, сообщает городское ГУ МЧС.
РИА Новости 00:23
Общество

ГИБДД фиксирует беспрецедентный рост числа ДТП с такси

За десять месяцев 2019 года число ДТП с участием такси выросло на 60% (всего произошло 2,7 тыс. аварий), число погибших — на 41% (110 человек), раненых — на 63,9% (3,66 тыс.).
Коммерсантъ вчера в 15:09
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Шоу-бизнес

Бузова переплюнула Егора Крида в борьбе за премию «Золотой хит»

Снимки появились в Instagram-аккаунте Ольги Бузовой пару часов назад.
Gazeta.SPb вчера в 19:24
Общество

Россияне могут вернуться к обычным сигаретам в случае запрета вейпов

В ноябре ВЦИОМ провел исследование на тему "Отношение населения и пользователей электронных сигарет к ограничениям распространения электронных сигарет, вейпов и устройств нагревания табака".
Neva.Today вчера в 16:27
Общество

Один случай на миллион: в Москве родились четверняшки

В московском Перинатальном центре имени Мухина появились на свет четверняшки.
Вести.Ru вчера в 08:13
Политика

США могут ввести пошлины на французские товары

В связи с введением Францией цифрового налога в отношении американских компаний США могут обложить пошлинами французские товары на сумму около $2,4 млрд.
ТАСС вчера в 18:13
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Экономика

СМИ дали прогноз нового повышения пенсионного возраста

Пенсионный возраст будет в очередной раз повышен в России после ближайших выборов.
Рамблер 01:26
Экономика

В России выросла средняя цена лекарств в 2019 году

В октябре 2019 года России выросла на 6,9% средняя цена лекарств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Газета.Ru 00:27
Общество

Счетная палата не нашла данных по лесам площадью больше Китая или США

Счетная палата РФ не нашла достоверной информации о состоянии российского лесного фонда на площади 974 миллиона гектаров, что составляет более половины всей территории страны и превышает площадь, например, Китая или США, следует из сообщения ведомства по итогам проверок эффективности использования лесных ресурсов.
РИА Новости 01:34
Происшествия

ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Lenta.ru вчера в 03:47
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии

Накануне газета The New York Times сообщила, что российский истребитель 16 августа якобы атаковал лагерь для беженцев на северо-западе Сирии.
Говорит Москва вчера в 09:57
Политика

Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Общество

Названо число неправильно питающихся россиян

Около половины россиян (48%) не считают свое питание правильным.
Известия вчера в 14:00
Экономика

«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев просит главу ФАС Игоря Артемьева усилить контроль за ростом цен на керосин, аэропортовое и наземное обслуживание в региональных российских аэропортах.
Коммерсантъ 01:00
Общество

Роскомнадзор заблокировал ряд страниц фотобанка Shutterstock

Роскомнадзор ограничил доступ к ряду страниц одного из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock.
Известия вчера в 20:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное