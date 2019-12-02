Экономика

РБКРБКЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

«Переход на оценку полной долговой нагрузки заемщика будет способствовать минимизации рисков неплатежеспособности и сохранению высокого качества ипотечных кредитов», — сообщил представитель госкорпорации.
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Эльвира Набиуллина
На наш взгляд, для того, чтобы такие риски не возникали, закредитованности чрезмерной людей не только не обеспеченными кредитами, но возможно ипотечными кредитами, мы хотим с банками обсудить возможность введения такого показателя и в этой сфере.
— Эльвира Набиуллина, российский политикКомсомольская правда 03:52

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