Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

РБКвчера в 13:53

Регуляторную инициативу ЦБ в банках сочли избыточной

Коммерсантъвчера в 13:57

ЦБ обсудит с банками возможность ограничения долговой нагрузки ипотечных заемщиков

ТАССвчера в 02:56

ЦБ предлагает привязать ипотечные риски к долговой нагрузке россиян

Интерфаксвчера в 07:45

Количество заемщиков с ипотекой и другими кредитами превысило в России 40%

Известиявчера в 04:28

ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

РИА Новостивчера в 03:30

В России растет число ипотечных заемщиков, имеющих другие кредиты

Вести.Ruвчера в 06:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Политика

Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
РБК 17:00
Политика

В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой выражается неодобрение возможному приглашению России на будущие саммиты G7.
RT на русском 19:32
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Происшествия

Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины

Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят.
Российская газета 16:41
Политика

В Госдепе заявили о замедлении США строительства «Северного потока-2»

США используют дипломатические меры для остановки строительства трубопровода «Северный поток-2», благодаря чему удалось замедлить ход реализации проекта, заявил заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл во время слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США.
РБК 14:18
Общество

В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете

Федеральный суд в Центральном округе штата Калифорния во вторник начал рассматривать по существу иск, поданный к американскому предпринимателю Илону Маску британским спелеологом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.
ТАСС 22:42
Авто

С 1 января для российских водителей вводятся новые штрафы

С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Автоновости дня 03:31
Футбол

Друг Мамаева и Кокорина после выхода из тюрьмы назвал суд зоопарком

Бывший футболист и детский тренер Александр Протасовицкий впервые рассказал о судебном деле, по которому проходил с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Известия 17:22
Авто

Datsun не собирается покидать российский рынок

Автоновости дня вчера в 14:44
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Газета.Ru 23:32
Происшествия

В Иркутской области обрушился мост

Киренский район с населением 18 тыс. человек находится на северо-востоке Иркутской области.
ТАСС 21:21
Фигурное катание

Составлено расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря. На днях стало известно расписание соревнований.
Кривое-зеркало.ру 21:57
Наука

Студент разгадал столетнюю физическую загадку

Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении 100 лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади.
Известия 21:00
Здоровье

Мать девочки из США с «маской Бэтмена» рассказала о лечении в РФ

RuNews24.ru 01 декабря в 07:28
Политика

Захарова ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
Мой Брянск вчера в 22:17
Общество

В Москве объявили «желтый» уровень опасности

В Москве объявлен "желтый" уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий - метеорологи прогнозируют гололед и метель, а также порывистый ветер.
Российская газета 07:35
Происшествия

Житель Иркутской области погиб от нападения медведя

Известия 07:18
Общество

Медведев поручил разобраться в вопросе ограничения скорости

Председатель правительства Дмитрий Медведев даст поручение своему заместителю Максиму Акимову, а также главе МВД Владимиру Колокольцеву продумать возможность изменения норм закона, регулирующих порог превышения скорости, за которое не предусмотрена ответственность.
Газета.Ru 14:58
Футбол

Дубль Филиппа принес «Динамо» победу в гостях над «Локомотивом»

Футболисты московского футбольного клуба "Динамо" одержали победу над "Локомотивом".
Московский Комсомолец 01 декабря в 10:37
Культура

Музей Пушкина приглашает на выставку Томаса Гейнсборо

Портреты и пейзажи прекарасно гармонируют друг с другом на картинах Томаса Гейнсборо, который в творчестве обращался и к старым мастерам, и не забывал об экспериментах.
Ревизор.ру вчера в 10:43
Политика

СМИ сообщили о задержании в Германии экс-депутата Рады Онищенко

Бывшего депутата Рады Онищенко задержали в Германии по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины.
ИА Новороссия 11:42
Общество

Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года.
Коммерсантъ 06:36
Общество

Медцентр ДВФУ лишился своего главного врача

Во Владивостоке с поста главного врача Медицинского центра Дальневосточного федерального университета уволился Олег Пак, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01 декабря в 20:04
Политика

Неловкий момент со сломанным микрофоном Путина попал на видео

Во время речи на торжественном заседании по случаю 10-летия Российского международного олимпийского университета Владимиру Путину забыли включить микрофон.
Московский Комсомолец 14:46
Наука

Квантовая физика: о самом сложном простым языком

Сложно представить, как выглядела бы наша цивилизация без классической физики и математики.
Популярная механика 07:17
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Интерфакс 01 декабря в 14:53
Общество

Итоговое сочинение напишут 680 тысяч 11-классников

Более 680 тысяч выпускников 11 классов напишут сегодня итоговое сочинение. "Зачет" по нему - это допуск к ЕГЭ.
Российская газета 16:01
Политика

В Республике Алтай завершили формирование правительства

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал указы о кадровых назначениях в правительстве региона, тем самым завершив формирование исполнительного органа власти.
ТАСС 09:45
Происшествия

В аквапарке Благовещенска едва не утонул ребенок

ЧП произошло вечером 3 декабря в аквапарке «Плаза» областного центра. Девятилетний мальчик купался в бассейне в компании других ребят.
КП - Благовещенск 23:06
Футбол

Бельгийский форвард Каргбо стал игроком киевского «Динамо»

ФК «Динамо» (Киев) подписал контракт с 19-летним нападающим юношеской сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо, сообщает официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс 09:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное