Экономика
РБКЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам
Банк России в декабре обсудит с рынком применение повышенных коэффициентов риска для ипотечных кредитов, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, новые ограничения нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков (возникают при наличии нескольких разных кредитов).
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Происшествия
СКР завершил расследование дела сестер Хачатурян
Общество
Горбачев обиделся на американских журналистов из-за слов о бедности
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что американские журналисты неверно трактуют события 1990-х годов, сообщая о том, что он снялся в рекламе сети ресторанов Pizza Hut из-за бедности.
Общество
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
До Рождества еще три недели, а Белый дом уже украсили к празднику. Об этом сообщила супруга президента США Меланья Трамп.
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой отметила первый день рождения без матери
Футболист Евгений Алдонин устроил для дочери яркий праздник. Это первый день рождения девочки, на котором не было ее мамы Юлии Началовой.
Политика
На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери
Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
Кино
Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Политика
Прорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»
Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей».
Технологии
Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси
Роскачество проверило качество 40 наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте магазинов App Store и Google Play, рекомендовав к использованию 22 приложения, говорится в сообщении организации.
Политика
Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет признавать физические лица СМИ — иностранными агентами.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Экономика
Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан
Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Происшествия
В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
Финансы
Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного слабеет к доллару и евро на старте торгов.
Общество
Пенсионерам старше 80 лет устанавливается доплата в повышенном размере
Для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости устанавливается в повышенном размере.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Единоборства
Фергюсон пообещал заставить Нурмагомедова «мочиться кровью»
Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон прокомментировал предстоящий поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Общество
«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев просит главу ФАС Игоря Артемьева усилить контроль за ростом цен на керосин, аэропортовое и наземное обслуживание в региональных российских аэропортах.
Происшествия
Житель Татарстана зарезал бывшую жену и детей
Политика
В МИД РФ прокомментировали слова Зеленского о жителях Донбасса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «потерявшихся» жителях Донецкой и Луганской народных республик.
Общество
Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой
Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель ее дочери назвал русских и украинцев одним народом.
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Авто
Geely привезет в РФ новый кроссовер Geely Coolray
Компактный кроссовер Geely SX11, известный в Китае как Geely Binyue, вскоре появится на российском рынке с новым именем – Geely Coolray.
Футбол
«Не ангина, а понос»: Уткин рассказал о настоящей болезни игроков «Сочи»
Российский спортивный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о настоящей причине переноса матча 18-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Сочи».
Наука
Виртуальный инструктор поможет обучению горнолыжному спорту
Инженеры из Токийского технологического института под руководством Хидэки Коике (Hideki Koike) создали систему, позволяющую ученикам тренироваться в любое время и повторять движения во время спуска прямо за инструктором.
Шоу-бизнес
Располневшая Мария Голубкина облачилась в вульгарный наряд
В кадре Голубкина запечатлена в ультракоротком ярком мини-платье, ажурных чулках, перчатках и куртке.
Общество
Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock
Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Политика
МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру
"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.