Банк России в декабре обсудит с рынком применение повышенных коэффициентов риска для ипотечных кредитов, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, новые ограничения нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков (возникают при наличии нескольких разных кредитов).

Общество Горбачев обиделся на американских журналистов из-за слов о бедности Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что американские журналисты неверно трактуют события 1990-х годов, сообщая о том, что он снялся в рекламе сети ресторанов Pizza Hut из-за бедности.

Общество Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома До Рождества еще три недели, а Белый дом уже украсили к празднику. Об этом сообщила супруга президента США Меланья Трамп.

Транспорт В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".

Технологии Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси Роскачество проверило качество 40 наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте магазинов App Store и Google Play, рекомендовав к использованию 22 приложения, говорится в сообщении организации.

Происшествия В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.

Общество Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Единоборства Фергюсон пообещал заставить Нурмагомедова «мочиться кровью» Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон прокомментировал предстоящий поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Общество «Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев просит главу ФАС Игоря Артемьева усилить контроль за ростом цен на керосин, аэропортовое и наземное обслуживание в региональных российских аэропортах.

Политика В МИД РФ прокомментировали слова Зеленского о жителях Донбасса Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «потерявшихся» жителях Донецкой и Луганской народных республик.

Общество Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель ее дочери назвал русских и украинцев одним народом.

Политика ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой» Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.

Авто Geely привезет в РФ новый кроссовер Geely Coolray Компактный кроссовер Geely SX11, известный в Китае как Geely Binyue, вскоре появится на российском рынке с новым именем – Geely Coolray.

Наука Виртуальный инструктор поможет обучению горнолыжному спорту Инженеры из Токийского технологического института под руководством Хидэки Коике (Hideki Koike) создали систему, позволяющую ученикам тренироваться в любое время и повторять движения во время спуска прямо за инструктором.