Экономика
РБКЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам
Банк России в декабре обсудит с рынком применение повышенных коэффициентов риска для ипотечных кредитов, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, новые ограничения нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков (возникают при наличии нескольких разных кредитов).
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Происшествия
Автомобиль сбил группу школьников в Британии
Автомобиль в понедельник в британском графстве Эссекс сбил группу школьников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Кино
Состоялась премьера военной драмы «Ржев»
Происшествия
Троих фанатов арестовали на 15 суток после игры «Зенит» — «Спартак»
Накануне агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что в день матча в Санкт-Петербурге был задержан 81 болельщик «Спартака» и пять фанатов «Зенита».
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Политика
Путин подписал закон о правилах демонстрации нацистской символики
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при ряде условий.
Шоу-бизнес
Бузова переплюнула Егора Крида в борьбе за премию «Золотой хит»
Снимки появились в Instagram-аккаунте Ольги Бузовой пару часов назад.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби
Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Абу-Даби — последнего этапа Формулы 1 в 2019 году.
Гаджеты
С 2020 года Realme перестанет выпускать смартфоны без 5G
Генеральный директор Realme сообщил, что теперь компания будет выпускать только смартфоны с поддержкой 5G.
Общество
Мантуров оценил влияние закона о предустановке ПО на цену гаджетов
В Минпромторге не считают, что новый закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV вызовет удорожание техники.
Политика
В Киеве не увидели «прорывных идей» в коммюнике «нормандской встречи»
Проект итогового документа по результатам запланированной на 9 декабря во Франции встречи лидеров стран «нормандского формата» не содержит «прорывных идей», заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире канала ICTV.
Происшествия
В Забайкалье объявлен траур из-за ДТП с автобусом
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в регионе траур 2 декабря из-за ДТП с автобусом в Сретенском районе, сообщается на официальном сайте края.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Наука
Лекция «Земля из космоса» в КЦ «Зодчие»
В ходе лекции Михаил расскажет о современных возможностях спутников, которые выполняют съемку нашей планеты с орбиты, о практике применения изображений Земли из космоса в различных отраслях народного хозяйства и научных исследованиях.
Политика
Нидерланды обвинили РФ в намеренном отказе арестовать Цемаха
Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в том, что она проигнорировала запрос Амстердама о передаче Владимира Цемаха для допроса по делу о крушении самолета MH17 на Украине, и, таким образом, нарушила Европейскую конвенцию о выдаче, позволив ему отправиться на восток Украины.
Экономика
Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году
Сделать решительный шаг к росту заработных плат в бюджетной сфере планирует в наступающем году кабинет министров Беларуси.
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Футбол
Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Спорт
Сборная России завоевала бронзовые медали на ЧМ по пляжному футболу
Сборная России победила команду Японии со счетом 5:4 в борьбе за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Политика
Глава Минэнерго США ушел в отставку
Как отмечала ранее газета Politico, уход Перри с должности не связан с расследованием, начатым в рамках процедуры импичмента в связи с доносом неназванного сотрудника разведки США о содержании телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Кино
Концерн Warner Bros. планирует снять трилогию о Джокере
Происшествия
Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова
Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте
Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Происшествия
В Москве таксист избил пассажира за громкий хлопок дверью
Таксист сильно избил его за слишком громкий хлопок дверью.
Футбол
Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Тамбовом» в матче РПЛ
Здоровье
Каждый четвертый россиянин избегает общения с инвалидами
Четверть граждан России стараются избегать общения с инвалидами, а около половины не готовы создавать с ними семью.
Политика
США могут ввести пошлины на французские товары стоимостью $2,4 млрд
Вашингтон готовится отреагировать на налог на цифровые услуги во Франции — США раздумывают над введением пошлин на товары из этой страны объемом $2,4 млрд.
Общество
Россияне готовятся к праздникам на распродажах
Россияне готовятся к праздникам на распродажах Самый дорогой подарок на новогодние праздники россияне хотят сделать сами себе: на это они готовы потратить в среднем 10 тыс. руб.— вдвое больше, чем годом ранее, выяснила Nielsen.
Политика
В ФБР заявили о «потенциальной угрозе» российских приложений
В ФБР считают, что все мобильные приложения, которые разработаны в России могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу».