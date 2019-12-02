Экономика
РБКЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам
Банк России в декабре обсудит с рынком применение повышенных коэффициентов риска для ипотечных кредитов, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, новые ограничения нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков (возникают при наличии нескольких разных кредитов).
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Количество заемщиков с ипотекой и другими кредитами превысило в России 40%
Известия02 декабря в 04:28
ЦБ обсудит с банками возможность ограничения долговой нагрузки ипотечных заемщиков
ТАСС02 декабря в 02:56
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