Экономика

РБКРБКЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

Банк России в декабре обсудит с рынком применение повышенных коэффициентов риска для ипотечных кредитов, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, новые ограничения нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков (возникают при наличии нескольких разных кредитов).
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ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

РБК02 декабря в 13:53

Регуляторную инициативу ЦБ в банках сочли избыточной

Коммерсантъ02 декабря в 13:57

ЦБ предлагает привязать ипотечные риски к долговой нагрузке россиян

Интерфакс02 декабря в 07:45

В России растет число ипотечных заемщиков, имеющих другие кредиты

Вести.Ru02 декабря в 06:45

Количество заемщиков с ипотекой и другими кредитами превысило в России 40%

Известия02 декабря в 04:28

ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

РИА Новости02 декабря в 03:30

ЦБ обсудит с банками возможность ограничения долговой нагрузки ипотечных заемщиков

ТАСС02 декабря в 02:56
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Происшествия

СК подтвердил инцидент со стрельбой в Перми

Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Перми, передает управление Следственного комитета России по Пермскому краю в среду, 4 декабря.
Известия 00:25
Наука

Студент разгадал столетнюю физическую загадку

Известия вчера в 21:00
Футбол

Черчесов рассказал о возможном матче против Украины на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о возможной встрече с украинскими спортсменами в рамках турнира Евро-2020.
Московский Комсомолец вчера в 17:17
Политика

Конгресс США принял законопроект о поддержке в Китае уйгуров

Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о поддержке в Китае уйгуров.
Российская газета вчера в 20:05
Общество

В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете

Федеральный суд в Центральном округе штата Калифорния во вторник начал рассматривать по существу иск, поданный к американскому предпринимателю Илону Маску британским спелеологом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.
ТАСС вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Лещенко выразил отношение к исковеркавшей его фамилию Бузовой

Ранее «Мойка78» писала, что на музыкальной премии «Золотой хит», которую проводит канал Music Box, Бузова неправильно произнесла фамилию «коллеги по цеху» Льва Лещенко, сделав сразу две ошибки.
Мойка78 вчера в 16:26
Финансы

Кратер кредитного взрыва: США провалились в собственные долги

Мощнейший кредитный взрыв, подготовил почву для еще одного бума, сообщает TheMostImportantNews.com.
Новые Известия вчера в 04:17
Экономика

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
REGNUM 02 декабря в 15:58
Общество

Медведев поручил разобраться в вопросе ограничения скорости

Председатель правительства Дмитрий Медведев даст поручение своему заместителю Максиму Акимову, а также главе МВД Владимиру Колокольцеву продумать возможность изменения норм закона, регулирующих порог превышения скорости, за которое не предусмотрена ответственность.
Газета.Ru вчера в 14:58
Политика

Звукоинженер поседел. Конфуз с микрофоном Путина попал на видео

Президенту России Владимиру Путину пришлось заново начинать речь по случаю десятилетия Российского международного олимпийского университета (РМОУ) из-за выключенного микрофона.
РИА Новости вчера в 11:35
Общество

Студент Егор Жуков не признал вину по делу об экстремизме

Студент Егор Жуков не признал вину в экстремизме из-за канала роликов на YouTube, передает корреспондент РАПСИ из зала Кунцевского суда Москвы.
РАПСИ вчера в 03:53
Происшествия

Под Белгородом завершили разбор завалов после взрыва газа в доме

Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва бытового газа в четырёхэтажном доме в посёлке Яковлево Белгородской области.
RT на русском вчера в 23:49
Политика

В Кремле исключили обсуждение статуса Крыма с Зеленским

В Кремле считают невозможным обсуждение темы Крыма с Украиной в любом формате, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 02 декабря в 05:48
Общество

Россия и Китай запустили «Силу Сибири»

Газопровод запустили на высшем уровне Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телемосту торжественно запустили газопровод "Сила Сибири".
Lenta.ru 02 декабря в 06:48
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
РИА Новости вчера в 20:18
Общество

Увольнение главврача Медцентра прокомментировали в ДВФУ

«Трудовой договор с главным врачом Медицинского центра ДВФУ Паком Олегом Игоревичем прекращен с 29 ноября 2019 года в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными ТК РФ», - рассказал журналисту представитель университета.
Deita.ru 02 декабря в 01:30
Происшествия

Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем

Число пострадавших в аварии с перевернувшимся автобусом на трассе в Богучарском районе Воронежской области выросло до 17 человек.
Lenta.ru вчера в 08:15
Шоу-бизнес

Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной

Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной Наследница голливудской пары сделала очередной шаг к смене пола.
Экспресс газета вчера в 08:14
Армия и оружие

Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят

После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которая прошла в Лондоне на кануне саммита военного блока, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты взяли под контроль месторождения сирийской нефти, с целью обеспечения победы над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
Военное дело вчера в 07:05
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц утверждает, что руководство ЦБ — первый зампред Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев, — а также руководители банков «Открытие» и «Траст» Михаил Задорнов и Александр Соколов развернули против него «кампанию» с целью «нанести ущерб».
РБК вчера в 21:00
Политика

Глава МИД Украины рассказал о проекте решения «нормандского саммита»

Проект решения саммита в "нормандском формате" предполагает "фиксацию достижений" в Донбассе, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости вчера в 23:22
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 02 декабря в 10:03
Происшествия

В Иркутской области водитель большегруза обрушил мост через реку

Мост через реку Макаровка на участке трассы между Усть-Кутом и Киренском в Иркутской области обрушился, когда по нему двигался большегруз, сообщает ГУ МВД региона.
РИА Новости вчера в 23:09
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Армия и оружие

Кремль не комментирует нахождение вооруженной автоматами полиции Украины в Донбассе

Кремль не комментирует сообщения о нахождении в районе разведения сил в Донбассе украинской полиции, вооруженной автоматами.
ТАСС вчера в 05:39
Шоу-бизнес

Андрей Малахов озолотил дочь Филиппа Киркорова элитным подарком

Малахов является крестным отцом дочери Филиппа Киркорова, потому раскошелился на по-настоящему роскошный подарок, преподнеся имениннице ювелирные украшения от элитного бренда.
Bimru.ru вчера в 05:48
Общество

Голубев впервые прокомментировал арест Татьяны Быковской

Говоря отдельно об аресте министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, глава региона отметил, что «человек не виновен, пока его вина в преступлении не доказана».
Donnews.ru вчера в 15:26
Общество

В Москве объявили «желтый» уровень опасности

В Москве объявлен "желтый" уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий - метеорологи прогнозируют гололед и метель, а также порывистый ветер.
Российская газета вчера в 07:35
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс 01 декабря в 14:53
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли»

Ближе к концовке встречи алжирский форвард Рияд Марез сделал счёт 0:4. «Бёрнли» удалось отыграть только один мяч.
ГЛАС.RU вчера в 17:14
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