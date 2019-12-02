Банк России в декабре обсудит с рынком применение повышенных коэффициентов риска для ипотечных кредитов, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, новые ограничения нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков (возникают при наличии нескольких разных кредитов).

Политика ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой» Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.

Политика США угрожают Франции внушительными пошлинами за их налоговую политику США готовы обложить пошлинами французскую продукцию на сумму около 2,4 млрд долларов за дискриминацию Францией американских цифровых компаний, заявил торговый представитель США 2 декабря, сообщает РИА Новости.

Футбол Егоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско зашел в судейскую комнату после матча с петербургским "Зенитом" с разрешения арбитра, заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.

Происшествия Петрозаводского «маньяка» приговорили к пожизненному лишению свободы Верховный суд Карелии приговорил жителя Петрозаводска Антона Ипатова, обвиняемого в убийствах девушек, к пожизненному лишению свободы, сообщает прокуратура республики.

Экономика Saxo Bank представил прогноз на 2020 год Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Спорт WADA назвало виновного в подмене данных Московской лаборатории Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории.

Футбол Лионель Месси получил рекордный шестой «Золотой мяч» Лука Модрич передает «Золотой мяч» Лео Месси 🤝Не показывайте это видео фанатам «Реала» 😎pic.twitter.com/jxaByMOqlK— Sports.ru (@sportsru) December 2, 2019 Что еще известно:В сезоне-2018/19 Месси выиграл чемпионат Испании в составе «Барселоны» и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Экономика Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.