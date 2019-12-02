Экономика
РБКЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам
Банк России в декабре обсудит с рынком применение повышенных коэффициентов риска для ипотечных кредитов, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, новые ограничения нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков (возникают при наличии нескольких разных кредитов).
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Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
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Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
Госдума приняла закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.
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Как пишет «Life.ru», с началом будущего года в нашей стране появятся новые штрафы для автомобилистов.
Политика
США угрожают Франции внушительными пошлинами за их налоговую политику
США готовы обложить пошлинами французскую продукцию на сумму около 2,4 млрд долларов за дискриминацию Францией американских цифровых компаний, заявил торговый представитель США 2 декабря, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами
На трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе Воронежской области перевернулся междугородний автобус с пассажирами.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что делала операции на груди
Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
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Егоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра
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В Кремле объяснили цель закона о российском софте
Принятие закона о предустановке российского софта на смартфоны и компьютеры связано с антимонопольными вопросами.
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Петрозаводского «маньяка» приговорили к пожизненному лишению свободы
Верховный суд Карелии приговорил жителя Петрозаводска Антона Ипатова, обвиняемого в убийствах девушек, к пожизненному лишению свободы, сообщает прокуратура республики.
Политика
Венгрия предложила РФ вместе защищать права нацменьшинств на Украине
Происшествия
Москвичка отдала мошеннику 15 миллионов рублей за обещание жениться
Полицейские задержали мужчину, который, по версии следствия, уговорил москвичку отдать ему 15 миллионов рублей ради замужества.
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Мужчина напал с ножом на полицейского в Подмосковье
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Экономика
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Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Шоу-бизнес
Лещенко отреагировал на ошибку Бузовой, исковеркавшей его фамилию
Лев Лещенко прокомментировал ошибку Ольги Бузовой, допустившей оговорку в его фамилии во время вручения премии "Золотой хит".
Музыка
Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Происшествия
Стало известно, как отец Владимира Васильева подменил анализы сына
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила имя на мужское
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло начала всерьёз осуществлять своё решение сменить пол.
Политика
России предложили покинуть Украину через Ruxit
Украинцы хотят, чтобы Россия покинула территорию их страны.
Спорт
WADA назвало виновного в подмене данных Московской лаборатории
Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории.
Политика
Трамп: Турции после покупки С-400 придется покупать самолеты у России
Президент США Дональд Трамп заявил в Лондоне после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что Турция получила большие проблемы после приобретения С-400.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках в 2020 году.
Футбол
Лионель Месси получил рекордный шестой «Золотой мяч»
Лука Модрич передает «Золотой мяч» Лео Месси 🤝Не показывайте это видео фанатам «Реала» 😎pic.twitter.com/jxaByMOqlK— Sports.ru (@sportsru) December 2, 2019 Что еще известно:В сезоне-2018/19 Месси выиграл чемпионат Испании в составе «Барселоны» и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Общество
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери
Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
Хоккей
Хартли может покинуть «Авангард» из-за карьеры в НХЛ
Как сообщает сайт Gohabsgo.com, клуб Montreal Canadiens ведет переговоры с главным тренером омского «Авангарда» Бобом Хартли.