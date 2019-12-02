Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ может ограничить выдачу ипотеки закредитованным людям

ЦБ обсудит с рынком применение показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) при выдаче ипотеки, рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «России 24». Этот параметр уже применяется в потребительском кредитовании – его регулятор ввел для охлаждения рынка.
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