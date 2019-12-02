Экономика
РБКЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам
Банк России в декабре обсудит с рынком применение повышенных коэффициентов риска для ипотечных кредитов, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, новые ограничения нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков (возникают при наличии нескольких разных кредитов).
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Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
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Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
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Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Кино
В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом
Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Космос
Известный астроном прочтет зеленоградцам лекцию о черных дырах
7 декабря в Зеленоград с лекцией «Черные дыры: Темная сторона Вселенной» приедет астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.
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В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна
В Новом Уренгое семилетняя девочка упала с девятого этажа из-за кота.
Политика
Рада разрешила перевод в ГБР прокуроров ГПУ по делам майдана
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Энергетика
Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году
Экономика
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Важность санкций в качестве дестабилизирующего фактора работы в России для бизнеса снизилась, следует из опроса.
Политика
СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха
Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считали свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.
Политика
Порошенко назвал капитуляцией возврат прямых поставок газа из России
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что возможное возвращение Киева к прямым закупкам российского газа станет капитуляцией страны.
Культура
Названы имена лауреатов премии зрительских симпатий «Звезда театрала»
Политика
Кремль считает закон о предустановке отечественного ПО антимонопольным
Кремль отождествляет закон о предустановке отечественных программ на электронные устройства с антимонопольной деятельностью.
Политика
В Кремле ответили на сообщения о личном приказе Эрдогана сбить Су-24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы лично отдал приказ сбить российский Су-24 в ноябре 2015 года.
Футбол
Месси обошел ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси обошел защитника "Ливерпуля" голландца Вирджила ван Дейка на семь очков в голосовании за "Золотой мяч", сообщает France Football.
Футбол
Каждый десятый россиянин ожидает победу сборной России на Евро-2020
Мнения о результатах выступления сборной России разнятся: каждый пятый респондент считает, что она дойдет до четвертьфинала (19%), 16% предполагают вылет после 1/8 финала, о возможности участия сборной в полуфинале говорят 14% опрошенных.
Культура
Юрий Бардаш рассказал «вДудь», почему распались «Грибы»
Шоу-бизнес
Старшая дочь Светланы Лободы заявила, что мечтает о брате
Старшая дочь Светланы Лободы заявила, что мечтает о брате Между прочим, о намерении стать многодетной матерью Светлана высказывалась буквально пару месяцев спустя после рождения Тильды.
Экономика
Депутаты Севастополя приняли бюджет города на 2020 год
Депутаты Законодательного собрания Севастополя во вторник приняли во втором, окончательном чтении бюджет города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Здоровье
В Новочеркасске из больницы ушли все врачи
Напомним, ранее большой общественный резонанс вызвало увольнение единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, проводившего пересадку почек грудным детям весом менее десяти килограммов, и его коллеги Надежды Бабенко.
Происшествия
Лидера тамбовской ОПГ этапировали в колонию под Кировом
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках в 2020 году.
Политика
Трамп: Турции после покупки С-400 придется покупать самолеты у России
Президент США Дональд Трамп заявил в Лондоне после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что Турция получила большие проблемы после приобретения С-400.
Политика
В Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко встретятся в Сочи 7 декабря
Днем во вторник, 3 декабря, в Кремле сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко встретятся в Сочи в субботу, 7 декабря.
Спорт
Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Музыка
Николай Носков вышел на сцену впервые после инсульта
В 2017 году певец перенёс инсульт, после которого восстанавливается до сих пор.
Общество
Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек
Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.