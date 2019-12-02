Экономика
РБКЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам
Банк России в декабре обсудит с рынком применение повышенных коэффициентов риска для ипотечных кредитов, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, новые ограничения нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков (возникают при наличии нескольких разных кредитов).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 00:24, Ашберн
Авто
Bugatti презентовала Bugatti Chiron Noire Special Edition
Здоровье
Болезни, на которые указывает кровь из носа
Российский врач рассказал, о каких болезнях может говорить кровотечение из носа.
Шоу-бизнес
Бойфренд Любови Толкалиной оказался женат
Бойфрендом Любови Толкалиной оказался женатый друг Бориса Гребенщикова.
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии
Накануне газета The New York Times сообщила, что российский истребитель 16 августа якобы атаковал лагерь для беженцев на северо-западе Сирии.
Экономика
Эксперт дал прогноз нового повышения пенсионного возраста в России
Стоит напомнить, что пенсионная реформа стартовала в 2019 году с повышения возраста выхода на заслуженный отдых.
Происшествия
В Оренбурге на месте обрушения моста работает оперативный штаб
В Оренбурге на месте ЧП работает оперативный штаб, в состав которого входит и министр здравоохранения Татьяна Савинова.
Политика
Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом
Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
Кино
Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Политика
Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма
Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Происшествия
Мощное возгорание в Санкт-Петербурге тушат с помощью пожарных поездов
К месту направлены два пожарных поезда и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.
Здоровье
У американки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга
Хоккей
Стали известны 12 участников Матча звезд КХЛ
Завершилось голосование болельщиков по определению 12 первых участников Матча звезд КХЛ в Москве.
Авто
Tesla хочет сделать свою мультимедийную систему еще более увлекательной
Стремясь догнать Tesla, многие другие автопроизводители работают над тем, чтобы сделать свои мультимедийные системы более разнообразными и интересными в использовании, сообщает стратег по контенту из Edmunds Уилл Кауфман.
Космос
Астронавты обнаружили зарождение планетной системы
Астронавты из канадского Университета Западного Онтарио обнаружили зарождение планетной системы, сообщает журнал The Astronomical Journal.
Политика
Авиаперевозчиков предупредили об опасностях полетов над Египтом
ПЗРК могут сбить цель на высоте более 6 км. EASA не рекомендует авиакомпаниям и частным пилотам осуществлять полеты над Синаем на высоте ниже 6620 м. Предупреждение действует до 30 марта 2020 г.
Хоккей
«Баффало» разгромил «Нью-Джерси», у Гусева 1 очко
«Баффало Сэйбрз» добыл разгромную победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:1. В составе победителей по 3 очка набрали Джек Айкел (1+2) и Юхан Ларссон (0+3), два гола забил Конор Шири.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Политика
Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ
Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
Общество
Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай
В понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в телемосте, организованном в рамках церемонии по случаю начала поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Авто
Дилеры получили новый кроссовер Volkswagen Tacqua
Компания Volkswagen начинает продажи нового небольшого кроссовера Volkswagen Tacqua.
Авто
Volkswagen показал «заряженный» Polo новой генерации
Немецкий бренд представил серийную версию седана Volkswagen Virtus GTS, который известен в России под названием Polo.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Шоу-бизнес
Михаил Терехин рассказал, как пользовался Ксенией Бородиной
Бывший участник «Дом-2» Михаил Терехин, который ранее состоял в отношениях с Ксенией Бородиной, признался, что использовал свою любовницу в корыстных целях.
Политика
Посадившим самолет Путина в туман пилотам подарили пирог
Пилотам, посадившим самолёт президента Владимира Путина в туман в Бишкеке, подарили вишнёвый пирог от кремлевского шефа-кондитера.
Политика
Трамп прибыл в Лондон на саммит НАТО
Юбилейный саммит НАТО пройдет на фоне скандалов. Члены организации встретятся 3 и 4 декабря. В этом году альянс отмечает свое 70-летие.
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане выросло до семи человек
Число погибших в крушении автобуса на юго-западе Казахстана выросло до семи человек, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД по ЧС Нурсултан Нурахметов.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Абу-Даби «Формулы-1»
Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем последнего, 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
Общество
Пенсионерам старше 80 лет устанавливается доплата в повышенном размере
Для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости устанавливается в повышенном размере.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».