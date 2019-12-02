Экономика
РБКЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам
Банк России в декабре обсудит с рынком применение повышенных коэффициентов риска для ипотечных кредитов, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, новые ограничения нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков (возникают при наличии нескольких разных кредитов).
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Политика
Путин запретил продавать смартфоны без российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения.
Происшествия
Четыре человека погибли в результате аварии с автобусом в Казахстане
Четверо погибших и 15 пострадавших обнаружены на месте опрокидывания автобуса на трассе в Казахстане.
Общество
Убийцей ребенка в центре Киева назвали обладателя ордена «За мужество»
Подозреваемым в убийстве трехлетнего сына украинского бизнесмена и депутата Вячеслава Соболева в Киеве оказался Андрей Лаврега, имеющий псевдоним Александр Яровой.
Экономика
Таджикистан пообещал не приостанавливать денежные переводы из России
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что платежные системы MoneyGram, Contact, «Вестерн Юнион» и «Золотая корона», на которые приходится более 90% всех переводов из России в Таджикистан, не успели подключиться к новому процессинговому центру НБТ.
Политика
МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру
"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Политика
Зеленский заявил о необходимости диалога с Путиным по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости диалога с российским лидером Владимиром Путиным для решения конфликта в Донбассе.
Политика
В США выпустили 123-страничный доклад в защиту Трампа по импичменту
Республиканская партия США представила 123-страничный доклад, опровергающий обвинения американского президента Дональда Трампа в нарушении законодательства в результате его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
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Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Политика
Украина принимает неотложные меры в сфере энергобезопасности
Напомним, аналогичным образом с «угрозой энергетической безопасности Украины» с 2016 года боролись все бывшие президенты Украины.
Политика
ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России
ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
Политика
Зеленский назвал две главные цели «нормандского саммита»
По итогам «нормандского саммита», который состоится 9 декабря в Париже, президент Украины Владимир Зеленский ожидает достичь прогресса по двум направлениям.
Политика
Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом
Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
Здоровье
8 продуктов, которые полезно есть для защиты от рака
Существует ряд продуктов, которые обладают противораковыми свойствами, их полезно употреблять ежедневно.
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Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без матери
Дочь Юлии Началовой впервые отпраздновала день рождения без матери. Праздник 13-ти летней Вере устроил отец – футболист Евгений Алдонин.
Происшествия
СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье
В Забайкальском крае следователи задержали 30-летнего предпринимателя, организовавшего рейс Сретенск-Чита, в ходе которого автобус с пассажирами рухнул с моста в русло реки Куэнга.
Здоровье
Врачи Свердловской детской больницы пожаловались на низкую зарплату
Работники Областной детской клинической больницы (ОДКБ) в Екатеринбурге написали коллективное обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с жалобой на небольшие зарплаты.
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Происшествия
Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова
Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.
Энергетика
WSJ: нефть Brent исчезнет в следующем году
Политика
Бывший комиссар «Наших» и депутат Госдумы получил гражданство Германии
Бывший депутат Госдумы от "Единой России" и экс-федеральный комиссар движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
Путешествия
Авиаперевозчиков предупредили об опасностях полетов над Египтом
ПЗРК могут сбить цель на высоте более 6 км. EASA не рекомендует авиакомпаниям и частным пилотам осуществлять полеты над Синаем на высоте ниже 6620 м. Предупреждение действует до 30 марта 2020 г.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Происшествия
Мощное возгорание в Санкт-Петербурге тушат с помощью пожарных поездов
К месту направлены два пожарных поезда и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.
Футбол
Барриоса не пугает русская зима
Колумбийский полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о том, как ощущает себя с наступлением морозной погоды в Северной столице.
Культура
В США умерла актриса Шелли Моррисон
Здоровье
В Башкирии снизилась смертность от онкологических заболеваний
На оперативном совещании в правительстве РБ министр здравоохранения РБ Максим Забелин доложил о заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Общество
Россияне готовятся к праздникам на распродажах
Россияне готовятся к праздникам на распродажах Самый дорогой подарок на новогодние праздники россияне хотят сделать сами себе: на это они готовы потратить в среднем 10 тыс. руб.— вдвое больше, чем годом ранее, выяснила Nielsen.