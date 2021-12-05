За третий квартал 2021 года мошенники похитили у банковских клиентов путем несанкционированных денежных переводов 3,2 млрд руб., при этом банки вернули клиентам только 7,7% похищенных средств, или меньше 250 млн руб.
Большого количества смертей от коронавируса можно было бы избежать, если бы заболевшие вовремя обращались к врачу и лечение начиналось как можно раньше, заявил в эфире "Радио России" заместитель директора Медицинского центра МГУ, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили.
Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного чемпиона мира по фигурному катанию Евгения Плющенко, поделилась воспоминаниями о приходе в академию её супруга из группы Этери Тутберидзе бронзовой призёрки чемпионатов мира и Европы Александры Трусовой.
Самолет американских ВВС OF 38th RS/55th WG, Boeing RC-135V Rivet Joint с позывным HOMER79 совершил разведывательный полет над Черным морем, приблизившись к берегу Крыма, следует из данных сайта PlaneRadar.