Будьте в Плюсе

ЦБ предложил увеличить сумму компенсации жертвам телефонных мошенников

Банк России разработал предложения по увеличению возврата гражданам похищенных через банки денег.
Газета.Ru
Планируется ввести упрощенный порядок возврата денежных средств гражданам, пострадавшим от мошеннической операции, в размере суммы, которую определит Банк России.
РБК
За третий квартал 2021 года мошенники похитили у банковских клиентов путем несанкционированных денежных переводов 3,2 млрд руб., при этом банки вернули клиентам только 7,7% похищенных средств, или меньше 250 млн руб.
РБК
По данным группы «Тинькофф», в 2020 году мошенники крали у россиян в среднем 13 900 рублей за один раз.
Forbes

Подробнее о событии

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