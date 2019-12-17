с чего всё началось

Летом 2020 года могут ввести показатель долговой нагрузки (ПДН) при расчете банками коэффициентов риска по ипотеке, сообщил Центробанк в своем докладе.

Происшествия В ФСБ сообщили о нейтрализации подозреваемого в стрельбе на Лубянке Мужчина, предположительно устроивший стрельбу у приемной ФСБ на Лубянке в центре Москвы, нейтрализован, его личность устанавливается, сообщили в Федеральной службе безопасности России в четверг, 19 декабря.

Культура Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.

Спорт Владимир Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам Несправедливым и противоречащим здравому смыслу назвал президент Владимир Путин решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.

Происшествия В Белоруссии казнили убийцу двух женщин Смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича приведен в исполнение в Белоруссии, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова.

Гаджеты Microsoft продолжит поддержку Windows 7 Все обладатели Windows 7 с ужасом ждут 14 января, когда Microsoft прекратит поддержку этой версии ОС.

Общество В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.

Политика Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).

Общество Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Общество Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.

Общество СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы».