Экономика
РБКЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах
ЦБ предложил с 1 июля 2020 года ввести для банковского сектора новые ограничения при выдаче ипотечных кредитов слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
Читать в источнике
Оценить322
с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.Ведомости09:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 17:03, Ашберн
Армия и оружие
В Генштабе заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту
Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
Политика
Bild: Германия готовится к санкциям против «Северного потока-2»
Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики.
Технологии
Названы самые популярные приложения за последние 10 лет
Политика
Орешкин поддержал инициативу об отмене НДФЛ для малоимущих
Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих могла бы позитивно отразиться на российской экономике.
Происшествия
Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов
Японский телеканал NHK сообщил, что российские пограничники задержали для досмотра пять японских рыболовецких судов.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
Происшествия
В полиции Украины заявили о достоверности данных экспертиз по делу об убийстве Шеремета
Полиция Украины заявила о достоверности экспертиз по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, которые указали на причастность к нему двух участниц силовой операции в Донбассе Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
Культура
Пушкинский музей в Москве покажет работы Дюрера и Матисса в 2020 году
Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Космос
Ученые нашли на Марсе обломок космического корабля
Политика
«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту
Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.
Кино
Два российских фильма вошли в шорт-лист претендентов на премию «Оскар»
Футбол
Определились пары первого раунда плей-офф Лиги Европы
Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 февраля, а ответные пройдут 27 февраля. Финальный матч турнира запланирован на 27 мая.
Армия и оружие
Китай передал на службу первый китайский авианосец
Китай ввел на боевую службу первый китайский авианосец полностью собственного производства.
Гаджеты
Xiaomi обновила более 40 смартфонов до MIUI 11
Компания Xiaomi, полюбившаяся потребителям за высокое качество и дешевизну девайсов, обновила более 40 смартфонов до MIUI 11.
Футбол
Дюков поручил Прядкину рассмотреть варианты реформы РПЛ
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что получил задание от главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова рассмотреть варианты реформы чемпионата с целью увеличения числа матчей.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Футбол
Ефремов и еще два игрока покинули ЦСКА
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.
Экономика
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум.
Политика
Пасечник передал в парламент ЛНР законопроект о границе
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что передал в Народный совет законопроект, определяющий границы ЛНР в пределах Луганской области Украины.
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок
В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Экономика
Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»
Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Гаджеты
Топ-10 смартфонов, которые большинство людей не смогут купить
Аналитики китайской электронной платформы JD.com обнародовали рейтинг, в который вошли смартфоны, которые большинство людей не смогут купить из-за довольно высокой цены.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Энергетика
«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года
Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.