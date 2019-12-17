с чего всё началось

ЦБ предложил с 1 июля 2020 года ввести для банковского сектора новые ограничения при выдаче ипотечных кредитов слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.

Армия и оружие В Генштабе заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".

Общество Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.

Происшествия В полиции Украины заявили о достоверности данных экспертиз по делу об убийстве Шеремета Полиция Украины заявила о достоверности экспертиз по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, которые указали на причастность к нему двух участниц силовой операции в Донбассе Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Кино В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны» Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".

Футбол Определились пары первого раунда плей-офф Лиги Европы Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 февраля, а ответные пройдут 27 февраля. Финальный матч турнира запланирован на 27 мая.

Футбол Дюков поручил Прядкину рассмотреть варианты реформы РПЛ Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что получил задание от главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова рассмотреть варианты реформы чемпионата с целью увеличения числа матчей.

Происшествия Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.

Политика Пасечник передал в парламент ЛНР законопроект о границе Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что передал в Народный совет законопроект, определяющий границы ЛНР в пределах Луганской области Украины.