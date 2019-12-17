Экономика

REGNUMREGNUMЦентробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки

В России могут изменить правила выдачи ипотеки. Так, уже с 1 июля 2020 года Банк России планирует установить дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.
Читать в источнике
Комментировать73

Подробнее о событии

Центробанк предложил ввести новые ограничения на ипотеку

Эхо Москвы08:30

Центробанк отметил высокие темпы роста задолженности россиян по ипотеке

ТАСС05:31

В России ужесточат условия выдачи ипотеки

URA.Ru06:45

Условия выдачи ипотеки могут ужесточить уже будущим летом

БН.ру07:45

Центробанк намерен ужесточить процедуру выдачи ипотеки

РИА Новости06:07

ЦБ сообщил о росте задолженности россиян по ипотеке

RT на русском06:06

ЦБ задумался об ужесточении процедуры выдачи ипотеки

Газета.Ru08:18
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 09:04, Ашберн
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Происшествия

Бродячие собаки в Бурятии таскали по улицам тело новорожденного

Взгляд.ру вчера в 10:51
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Газета.Ru 07:51
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Газета.Ru 05:56
Происшествия

В Киеве митингующие устроили стычки с полицейскими у здания Рады

В Киеве возле здания Верховной рады идут столкновения между митингующими и полицией, трансляцию с места событий ведет телеканал "Наш".
РИА Новости 07:04
Кино

Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил отечественный прокат

Слово и Дело вчера в 04:10
Политика

Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
РБК вчера в 13:35
Происшествия

В Ленобласти завели новое дело после обыска у семьи с арсеналом оружия

РИА Новости вчера в 17:12
Общество

Путин утвердил появление в России электронных трудовых книжек

Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий появление в России электронных трудовых книжек.
РБК вчера в 08:51
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Газета.Ru 07:48
Происшествия

С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки

Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Известия 04:09
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Футбол

Месси объяснил, почему «Барселона» лучше играет с «Реалом» в Мадриде

Чемпионат 05:08
Политика

Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» ведут интенсивный диалог по поводу заключения нового контракта по газу.
Lenta.ru 05:55
Происшествия

Прокуратура Киева назвала россиянина организатором покушения на Соболева

Организатор предоставил исполнителю информацию о Соболеве, его рабочем и домашнем адресах, образе жизни, обеспечил огнестрельным оружием, транспортным средством и финансировал его расходы, связанные с подготовкой к совершению преступления.
News.ru 08:10
Политика

На Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
ТАСС 04:31
Происшествия

Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть

На северо-западе Москвы произошла трагедия: 12-летняя девочка разбилась насмерть, записывая видео в популярную среди подростков социальную сеть.
Вести.Ru 07:54
Общество

Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян

Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за пределами РФ данные миллиона россиян из 60 городов, а также сведения о жителях Казахстана, ограничит к нему доступ, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
РИА Новости 06:37
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева разводится с мужем

Звезда "Дома-2" Нелли Ермолаева разводится с мужем Нелли Ермолаева объявила о разводе.
Экспресс газета 05:24
Культура

«Квартал 95» снова посвятил песню экс-главе Нацбанка Украины

РИА Новости 02:49
Происшествия

Адвокат Соколова опроверг завершение экспертизы на вменяемость

Адвокат Александр Почуев, который представляет интересы обвиняемого в убийстве Олега Соколова, не подтвердил "Газете.Ru" сообщения о том, что его подзащитного признали вменяемым.
Газета.Ru 03:35
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 06:22
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк показала фото из церкви

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, за состоянием которой пристально следят поклонники и пресса, опубликовала новое фото.
Рамблер 05:11
Происшествия

В Оренбуржье пенсионер принес в полицию найденную сумку с миллионом

В Оренбургской области пенсионер принес в полицию утерянную инкассатором сумку с одним миллионом рублей.
Российская газета 06:52
Политика

Отец Зеленского прокомментировал критику в адрес сына

Отец президента Украины Александр Зеленский считает, что разочарование в результатах его правления случилось "только у тупых", которые ждут выполнения предвыборных обещаний главы государства раньше срока.
РИА Новости 06:07
Общество

Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде

Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
News.ru 04:41
Политика

Пасечник анонсировал принятие закона о границах ЛНР

Закон определяющий границы самопровозглашенной Луганской народной республики в пределах Луганской области скоро вступит в силу, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
РИА Новости 07:29
Фигурное катание

Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову

Радио Sputnik 15 декабря в 01:41
Технологии

«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика

«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Lenta.ru 07:36
Происшествия

Насиловавшие детей члены секты осуждены в Подмосковье

Старший помощник руководителя столичного управления СК России Юлия Иванова заявила, что лидер и двое членов секты "Каула Дхарма" получили от 6 до 16 лет колонии.
Газета.Ru 08:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное