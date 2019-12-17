Экономика
REGNUMЦентробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки
В России могут изменить правила выдачи ипотеки. Так, уже с 1 июля 2020 года Банк России планирует установить дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.
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Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Происшествия
Бродячие собаки в Бурятии таскали по улицам тело новорожденного
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Происшествия
В Киеве митингующие устроили стычки с полицейскими у здания Рады
В Киеве возле здания Верховной рады идут столкновения между митингующими и полицией, трансляцию с места событий ведет телеканал "Наш".
Кино
Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил отечественный прокат
Политика
Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
Происшествия
В Ленобласти завели новое дело после обыска у семьи с арсеналом оружия
Общество
Путин утвердил появление в России электронных трудовых книжек
Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий появление в России электронных трудовых книжек.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Политика
Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»
Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» ведут интенсивный диалог по поводу заключения нового контракта по газу.
Происшествия
Прокуратура Киева назвала россиянина организатором покушения на Соболева
Организатор предоставил исполнителю информацию о Соболеве, его рабочем и домашнем адресах, образе жизни, обеспечил огнестрельным оружием, транспортным средством и финансировал его расходы, связанные с подготовкой к совершению преступления.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Происшествия
Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть
На северо-западе Москвы произошла трагедия: 12-летняя девочка разбилась насмерть, записывая видео в популярную среди подростков социальную сеть.
Общество
Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян
Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за пределами РФ данные миллиона россиян из 60 городов, а также сведения о жителях Казахстана, ограничит к нему доступ, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева разводится с мужем
Звезда "Дома-2" Нелли Ермолаева разводится с мужем Нелли Ермолаева объявила о разводе.
Культура
«Квартал 95» снова посвятил песню экс-главе Нацбанка Украины
Происшествия
Адвокат Соколова опроверг завершение экспертизы на вменяемость
Адвокат Александр Почуев, который представляет интересы обвиняемого в убийстве Олега Соколова, не подтвердил "Газете.Ru" сообщения о том, что его подзащитного признали вменяемым.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк показала фото из церкви
Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, за состоянием которой пристально следят поклонники и пресса, опубликовала новое фото.
Происшествия
В Оренбуржье пенсионер принес в полицию найденную сумку с миллионом
В Оренбургской области пенсионер принес в полицию утерянную инкассатором сумку с одним миллионом рублей.
Политика
Отец Зеленского прокомментировал критику в адрес сына
Отец президента Украины Александр Зеленский считает, что разочарование в результатах его правления случилось "только у тупых", которые ждут выполнения предвыборных обещаний главы государства раньше срока.
Общество
Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде
Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
Политика
Пасечник анонсировал принятие закона о границах ЛНР
Закон определяющий границы самопровозглашенной Луганской народной республики в пределах Луганской области скоро вступит в силу, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Технологии
«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика
«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Происшествия
Насиловавшие детей члены секты осуждены в Подмосковье
Старший помощник руководителя столичного управления СК России Юлия Иванова заявила, что лидер и двое членов секты "Каула Дхарма" получили от 6 до 16 лет колонии.