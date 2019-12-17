Экономика
REGNUMЦентробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки
В России могут изменить правила выдачи ипотеки. Так, уже с 1 июля 2020 года Банк России планирует установить дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.
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Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Происшествия
В Ленобласти завели новое дело после обыска у семьи с арсеналом оружия
Политика
Зеленский вообразил, что может определять статус Севастополя
Президент Украины Владимир Зеленский высказал очередную «светлую» мысль. Он предлагает лишить Севастополь особого правового статуса.
Общество
Посол Великобритании в Москве: Сергей и Юлия Скрипали живы
Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию.
Происшествия
Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть
На северо-западе Москвы произошла трагедия: 12-летняя девочка разбилась насмерть, записывая видео в популярную среди подростков социальную сеть.
Общество
Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде
Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
Армия и оружие
Эсминец США вошел в Черное море
Месяц назад «Вышний Волочек», фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» сопровождали эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия — противоракетной обороны) «Портер» ВМС США, вошедший в южную часть акватории Черного моря, напоминает ТАСС.
Политика
ЛНР решила определить границы в пределах Луганской области
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что скоро вступит в силу закон, определяющий границы республики в пределах Луганской области.
Авто
Mercedes-Benz готовит новаторский концепт для шоу CES
На выставке потребительской электроники (CES), ежегодно проходящей в Лас-Вегасе, компания Mercedes-Benz презентует новаторский концепт.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Происшествия
Подозреваемого в убийстве депутата думы Переславля лишили мандата
Депутата городской думы Переславля-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве, лишили мандата, сообщили РБК в пресс-службе Ярославской областной думы.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Гаджеты
Samsung Galaxy A21 впервые позирует со всех сторон
Совсем скоро должен состояться анонс недорогого смартфона Samsung Galaxy A21, первые качественные рендеры которого были опубликованы производителем защитных чехлов для него.
Шоу-бизнес
Возлюбленный Розы Сябитовой тайно женился на молодой любовнице
Возлюбленный отечественной телеведущей Розы Сябитовой тайно женился на своей молодой любовнице.
Общество
«Матч ТВ» и Twitch не грозит блокировка после удаления матчей АПЛ
Rambler Group требует от Twitch 180 млрд руб. за трансляцию матчей Английской премьер-лиги по футболу, а от «Матч ТВ» — прекратить распространять контент, на который у телеканала нет прав.
Футбол
Прядкин: невыход клубов в плей-офф еврокубков является минусом для РПЛ
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что невыход российских клубов в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы является минусом для лиги.
Фигурное катание
Тарасову требуют отстранить от работы комментатором
В сети появилась петиция за отстранение заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой от работы комментатором.
Происшествия
Полиция назвала предварительную причину пожара в одесском колледже
5 декабря Бех заявил, что полиция рассматривает две причины пожара в колледже: аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.
Политика
Песков рассказал о встрече Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал, что у лидеров РФ и Турции пока нет конкретных планов по поводу встречи.
Авто
Автомобили Volvo в России подорожают из-за утильсбора
С 1 января 2020 года компания Volvo повысит рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России.
Общество
В России могут запретить курение на коммунальных кухнях
Авторы законопроекта заявляют, что курение в помещениях общего доступа нарушает права некурящих жильцов коммунальных квартир на воздух без табачного дыма.
Шоу-бизнес
77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за молодого поклонника
На днях стало известно, что 77-летняя телеведущая Ангелина Вовк выходит замуж за молодого поклонника.
Политика
Кремль назвал условие транзита газа через Украину
Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Наука
Перец чили снижает риск инфаркта
Новое исследование итальянских ученых показало, что регулярное употребление острых перцев чили уменьшает риск инфаркта.
Экономика
Медведев поручил решить проблему с жильем для детей-сирот
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать шестилетнюю программу для решения проблемы с жильем для детей-сирот.
Общество
Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик
Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Происшествия
В Татарстане экс-полицейского заподозрили в похищении человека
Следственное управление СК РФ по Татарстану в июле текущего года сообщило о возбуждении уголовного дела по заявлению жителя Нурлатского района республики Идриса Садыкова по статье "похищение группой лиц по предварительному сговору" в отношении неустановленных лиц.