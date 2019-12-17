Экономика

РБКРБКЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах

ЦБ предложил с июля 2020 года ограничить российские банки при выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
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Условия выдачи ипотеки могут ужесточить уже будущим летом

БН.ру07:45

В России ужесточат условия выдачи ипотеки

URA.Ru06:45

Потянете ли вы кредит, рассказывают в Центробанке

Афанасий-бизнесвчера в 06:40

ЦБ сообщил о росте задолженности россиян по ипотеке

RT на русском06:06

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ТАСС05:31

Центробанк намерен ужесточить процедуру выдачи ипотеки

РИА Новости06:07
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CNN: корабль «Виктор Леонов» совершил небезопасные маневры у Флориды

Газета.Ru 03:59
Армия и оружие

В Черное море вошел американский эсминец

В юго-западную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец «Росс», сообщает РИА Новости по данным Национального центра управления обороной.
Мой Брянск 15 декабря в 12:19
Футбол

Месси: «Барселона» лучше играет с «Реалом» в Мадриде

Лидер "Барселоны" Лионель Месси поведал причины, почему сине-гранатовым проще играть с "Реалом" в Мадриде, нежели на арене "Камп Ноу" в Барселоне.
Газета.Ru 07:12
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Психолог рассказала, при каких условиях Загитова продолжит карьеру

Спортивный психолог Елизавета Кожевникова рассказала, при каких условиях Алина Загитова может вернуться в большой спорт, сообщает «Спoрт-экспресс».
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Происшествия

В Киеве митингующие устроили стычки с полицейскими у здания Рады

В Киеве возле здания Верховной рады идут столкновения между митингующими и полицией, трансляцию с места событий ведет телеканал "Наш".
РИА Новости 07:04
Политика

Кремль назвал условие транзита газа через Украину

Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 15 декабря в 09:22
Политика

В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.
RT на русском 07:42
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Газета.Ru 07:51
Происшествия

Адвокат заявил о признании срочника Шамсутдинова потерпевшим

РБК 07:08
Музыка

Верка Сердючка впервые выпустила песню после многолетнего перерыва

Известный по образу Верки Сердючки украинский исполнитель Андрей Данилко презентовал новую музыкальную композицию Make It Rain Champagne после многолетнего перерыва, сообщают «Известия».
UfacityNews.ru вчера в 07:10
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Энергетика

Белоруссия хочет увеличить тариф за прокачку российской нефти

Федеральная антимонопольная служба России располагает информацией о желании белорусского ОАО «Гомельтранснефть Дружба» увеличить на 16,6% тариф на услуги по транспортировке российской нефти по магистральным нефтепроводам, расположенным на белорусской территории.
REGNUM 07:19
Общество

Роскачество нашло в двух марках чая пестициды

Эксперты Роскачества нашли в чае двух марок вредные вещества. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Труд вчера в 05:29
Происшествия

В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело

В Ленобласти после обысков в коттедже в поселке Химози под Гатчиной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
Российская газета 03:35
Политика

Газета Bild назвала имя одного из высланных из Германии дипломатов РФ

4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое было совершено в августе.
News.ru 04:40
Футбол

«Эвертон» провел переговоры с Анчелотти

Экс-наставник "Наполи" Карло Анчелотти может возглавить английский "Эвертон".
Газета.Ru вчера в 19:30
Политика

Глава ЛНР назвал условие для прекращения конфликта в Донбассе

В свою очередь глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае, если Киеву придется ответить за срыв минских переговоров, если он не приступит к согласованию с ДНР и ЛНР вопросов в отношении мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости 07:52
Кино

Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»

Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Piter.tv вчера в 14:51
Происшествия

Подозреваемого в убийстве депутата думы Переславля лишили мандата

Депутата городской думы Переславля-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве, лишили мандата, сообщили РБК в пресс-службе Ярославской областной думы.
РБК 08:14
Общество

Пассажир МЦД получил от столичного метрополитена подарки за честность

Пассажир согласился и получил новую "Тройку" с тысячей рублей на балансе и подарки за честность — елочный шар, шариковые ручки и power-банк.
Вести.Ru 05:34
Политика

Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа, обвиняемого в госизмене, приговорили к смертной казни, передает телеканал Samaa.
РИА Новости 03:19
Шоу-бизнес

Муж Гагариной рассказал о разрыве

Муж Полины Гагариной – известный фотограф Дмитрий Исхаков – прочитал в Сети, что жена покинула его, и отреагировал на это.
Утро.ru 05:35
Космос

Представлена новая теория появления кислорода на Земле

Популярная механика 12 декабря в 23:00
Спорт

WADA передало в РУСАДА 15 дел после перепроверки допинг-проб

По итога перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории WADA ( Всемирное антидопинговое агентство) передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел, сообщила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Вести Подмосковья 04:19
Общество

«Матч ТВ» и Twitch избежали блокировки после претензий Rambler

Телеканал «Матч-ТВ» и стриминговый сервис Twitch удалили контент, права на который отстаивает Rambler.
РБК 08:12
Шоу-бизнес

Врач сообщил, что у Даны Борисовой произошел нервный срыв

Прояснил ситуацию лечащий врач Борисовой. По его словам, у Даны произошел нервный срыв.
ТВ Центр 01:14
Авто

Глобальная Kia Optima стала полноприводной

Южнокорейская компания KIA рассекретила «глобальную» версию новой KIA K5/Optima, которая появится в России в 2020 году.
Автоновости дня 03:05
Культура

«Квартал 95» снова посвятил песню экс-главе Нацбанка Украины

РИА Новости 02:49
Политика

Власти Украины собрались лишить Севастополь «особого статуса»

На основании нового законопроекта власти Украины хотят лишить город особого статуса, оставив таковой только для столицы страны – Киева.
Военное обозрение 08:06
Хоккей

Российский хоккеист Зайцев подал документы на гражданство Канады

Защитник хоккейного клуба «Оттава Сенаторз», выступающего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), Никита Зайцев планирует получить канадское гражданство.
News.ru 07:37
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