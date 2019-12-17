Экономика
РБКЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах
ЦБ предложил с июля 2020 года ограничить российские банки при выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
Читать в источнике
Оценить87
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 08:21, Ашберн
Армия и оружие
В Черное море вошел американский эсминец
В юго-западную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец «Росс», сообщает РИА Новости по данным Национального центра управления обороной.
Футбол
Месси: «Барселона» лучше играет с «Реалом» в Мадриде
Лидер "Барселоны" Лионель Месси поведал причины, почему сине-гранатовым проще играть с "Реалом" в Мадриде, нежели на арене "Камп Ноу" в Барселоне.
Фигурное катание
Психолог рассказала, при каких условиях Загитова продолжит карьеру
Спортивный психолог Елизавета Кожевникова рассказала, при каких условиях Алина Загитова может вернуться в большой спорт, сообщает «Спoрт-экспресс».
Происшествия
В Киеве митингующие устроили стычки с полицейскими у здания Рады
В Киеве возле здания Верховной рады идут столкновения между митингующими и полицией, трансляцию с места событий ведет телеканал "Наш".
Политика
Кремль назвал условие транзита газа через Украину
Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа
Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.
Музыка
Верка Сердючка впервые выпустила песню после многолетнего перерыва
Известный по образу Верки Сердючки украинский исполнитель Андрей Данилко презентовал новую музыкальную композицию Make It Rain Champagne после многолетнего перерыва, сообщают «Известия».
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Энергетика
Белоруссия хочет увеличить тариф за прокачку российской нефти
Федеральная антимонопольная служба России располагает информацией о желании белорусского ОАО «Гомельтранснефть Дружба» увеличить на 16,6% тариф на услуги по транспортировке российской нефти по магистральным нефтепроводам, расположенным на белорусской территории.
Общество
Роскачество нашло в двух марках чая пестициды
Эксперты Роскачества нашли в чае двух марок вредные вещества. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
В Ленобласти после обысков в коттедже в поселке Химози под Гатчиной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
Политика
Газета Bild назвала имя одного из высланных из Германии дипломатов РФ
4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое было совершено в августе.
Футбол
«Эвертон» провел переговоры с Анчелотти
Экс-наставник "Наполи" Карло Анчелотти может возглавить английский "Эвертон".
Политика
Глава ЛНР назвал условие для прекращения конфликта в Донбассе
В свою очередь глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае, если Киеву придется ответить за срыв минских переговоров, если он не приступит к согласованию с ДНР и ЛНР вопросов в отношении мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»
Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Происшествия
Подозреваемого в убийстве депутата думы Переславля лишили мандата
Депутата городской думы Переславля-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве, лишили мандата, сообщили РБК в пресс-службе Ярославской областной думы.
Общество
Пассажир МЦД получил от столичного метрополитена подарки за честность
Пассажир согласился и получил новую "Тройку" с тысячей рублей на балансе и подарки за честность — елочный шар, шариковые ручки и power-банк.
Политика
Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа, обвиняемого в госизмене, приговорили к смертной казни, передает телеканал Samaa.
Шоу-бизнес
Муж Гагариной рассказал о разрыве
Муж Полины Гагариной – известный фотограф Дмитрий Исхаков – прочитал в Сети, что жена покинула его, и отреагировал на это.
Космос
Представлена новая теория появления кислорода на Земле
Спорт
WADA передало в РУСАДА 15 дел после перепроверки допинг-проб
По итога перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории WADA ( Всемирное антидопинговое агентство) передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел, сообщила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Общество
«Матч ТВ» и Twitch избежали блокировки после претензий Rambler
Телеканал «Матч-ТВ» и стриминговый сервис Twitch удалили контент, права на который отстаивает Rambler.
Шоу-бизнес
Врач сообщил, что у Даны Борисовой произошел нервный срыв
Прояснил ситуацию лечащий врач Борисовой. По его словам, у Даны произошел нервный срыв.
Авто
Глобальная Kia Optima стала полноприводной
Южнокорейская компания KIA рассекретила «глобальную» версию новой KIA K5/Optima, которая появится в России в 2020 году.
Культура
«Квартал 95» снова посвятил песню экс-главе Нацбанка Украины
Политика
Власти Украины собрались лишить Севастополь «особого статуса»
На основании нового законопроекта власти Украины хотят лишить город особого статуса, оставив таковой только для столицы страны – Киева.
Хоккей
Российский хоккеист Зайцев подал документы на гражданство Канады
Защитник хоккейного клуба «Оттава Сенаторз», выступающего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), Никита Зайцев планирует получить канадское гражданство.